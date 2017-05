Βραβείο σεναρίου για Λάνθιμο-Φιλίππου στις Κάνες [vids+photos]

Το βραβείο σεναρίου για την ταινία «Ο φόνος ενός ιερού ελαφιού» απέσπασαν ο Γιώργος Λάνθιμος και ο Ευθύμης Φιλίππου, στην τελετή του 70ου Φεστιβάλ Κανών, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής.

Ο Χρυσός Φοίνικας απονεμήθηκε στην ταινία Τhe Square του Ρούμπεν Οστλουντ. Οι Λάνθιμος και Φιλίππου μοιράστηκαν το βραβείο με την Λιν Ράμσεϊ για την ταινία «You Were Never Really Here». «Ευχαριστώ την κριτική επιτροπή γι' αυτό το ωραίο δώρο» είπε ο Έλληνας σκηνοθέτης παραλαμβάνοντας το βραβείο του.

Ο Γιώργος Λάνθιμος επέστρεψε φέτος για τρίτη χρονιά στο Φεστιβάλ των Κανών που ανέδειξε το ταλέντο του μέσα από τις βραβεύσεις του «Κυνόδοντα» (μεγάλο βραβείο στο τμήμα Ενα κάποιο Βλέμμα το 2009) και του «Αστακού» (Βραβείο της Επιτροπής στο επίσημο διαγωνιστικό το 2015).

Η νέα ταινία των Λάνθιμου-Φιλίππου, με πρωταγωνιστές του μεγέθους της Νικόλ Κίντμαν και του Κόλιν Φάρελ, έχει χαρακτηριστεί ως ένα βίαιο και βασανιστικό ψυχολογικό θρίλερ. Το σενάριο αφορά στη σχέση ενός πετυχημένου καρδιοχειρουργού με ένα νεαρό αγόρι, το οποίο έχει πάρει υπό την προστασία του, και του οποίου η συμπεριφορά καταλήγει να απειλεί ολόκληρη την οικογένειά του.

Η ταινία ετοιμάζεται για τη διεθνή πορεία της στα υπόλοιπα φεστιβάλ του κόσμου και στους κινηματογράφους, ενώ έχει ήδη λάβει διανομή για την Αμερική τον Νοέμβριο.

Δείτε τα trailer:

Τα υπόλοιπα βραβεία απονεμήθηκαν ως εξής:

Χρυσός Φοίνικας: Τhe Square του Ρούμπεν Οστλουντ

Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής: 120 Βattements par Μinute του Ρομπέν Καμπιγιό

Βραβείο Σκηνοθεσίας: Σοφία Κόπολα για το «The Beguiled»

Βραβείο της Επιτροπής: Loveless του Αντρέι Ζβιάγκιντσεφ

Βραβείο Γυναικείου Ρόλου: Νταιάν Κρούγκερ για το «In the Fade» του Φατίχ Ακίν

Βραβείο Ανδρικού Ρόλου: Χοακίν Φίνιξ για το «You Were Never Really Here» της Λιν Ράμσεϊ

Βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Σκηνοθέτη: Jeune Femme της Λεονόρ Σεράιγ (Γαλλία, Βέλγιο)

Χρυσός Φοίνικας Ταινίας Μικρού Μήκους: A Gentle Night του Κι Γιου (Κίνα) / Ειδική Μνεία στο «Katto» του Tέπο Αϊράκσινεν (Φινλανδία)