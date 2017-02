14 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ: Ερώτηση στον Καμμένο για τα εξοπλιστικά

Ερώτηση για τα νέα εξοπλιστικά προγράμματα, καταθέτουν στη Βουλή 14 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με επικεφαλής τον Νίκο Φίλη, που είχε εκφραστεί κατά του κυβερνητικού συνασπισμού και στην πρόσφατη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο πρώην υπουργός Παιδείας και άλλοι 13 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, επικαλούμενοι δημοσιεύματα σχετικά με την εκδήλωση ενδιαφέροντος από το υπουργείο Άμυνας για την προμήθεια αεροσκαφών πέμπτης γενιάς, ρωτούν τον υπουργό αν υπάρχει σχετική απόφαση από κυβερνητικό όργανο, σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις αλλά και πως θα αποπληρωθούν οι πιστώσεις.

Ολόκληρη η ερώτηση:

Προς τον κ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας

Θέμα: Αναβάθμιση του στόλου της Πολεμικής Αεροπορίας

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για εκσυγχρονισμό των F-16 που έχει στο οπλοστάσιό της η Πολεμική Αεροπορία και ταυτόχρονα προωθείται η αγορά από τις ΗΠΑ ενός σμήνους αεροσκαφών stealth τύπου F-35 καθώς και η αναβάθμιση των αντιαεροπορικών συστημάτων S-300.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα εκδηλώθηκε ήδη ενδιαφέρον προς την αμερικανική κυβέρνηση (Letter of Request for Offer and Acceptance) για την προμήθεια αεροσκαφών πέμπτης γενιάς (F 35).

Σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, οι διαδικασίες αναβάθμισης των F-16 προβλέπεται να διαρκέσουν περίπου 7 χρόνια και το κόστος του προγράμματος αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 1,7 και 2 δισ. Ευρώ, ενώ το κόστος ενός εκάστου F-35 υπολογίζεται μεταξύ 80 και 100 εκατ. ευρώ.

Επειδή, μετά από μια περίοδο εξοπλιστικής φρενίτιδας με τις γνωστές σκανδαλώδεις παρενέργειες, οι ελληνικές κυβερνήσεις, την τελευταία δεκαετία, υποχρεώθηκαν να μειώσουν τις εξοπλιστικές δαπάνες οι οποίες όμως εξακολουθούν να είναι στο 2,38% του ΑΕΠ, όταν το προτεινόμενο ποσοστό από το ΝΑΤΟ είναι οι αμυντικές δαπάνες να φθάνουν το 2% του ΑΕΠκαι οι αμυντικές δαπάνες της Τουρκίας αντιστοιχούν στο 1,56% του ΑΕΠ.

Επειδή, η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών επέβαλε τη μείωση των αμυντικών δαπανών και συνολικά στην Ευρώπη σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Ερευνών για την Ειρήνη στη Στοκχόλμη ( SIPRI). Επειδή, παρά την αναμφισβήτητη ανάγκη του περιοδικού εκσυγχρονισμού των εξοπλιστικών προγραμμάτων των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, η βαθιά κοινωνική και οικονομική κρίση στη χώρα μας επιβάλλει να μετράμε και το τελευταίο σεντ του φορολογούμενου πολίτη

Επειδή, πρέπει πάντοτε να έχουμε κατά νου ότι με πολύ μεγάλη προσπάθεια η κυβέρνηση κατάφερε να καταβάλει την εφάπαξ οικονομική ενίσχυση συνολικού ύψους 617 εκατ. ευρώ σε 1.600.000 χαμηλοσυνταξιούχους και έχει προγραμματίσει να χρηματοδοτήσει το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), συνολικού ύψους 760 εκατ. ευρώ. σε 700.000 συμπολίτες μας που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Υπήρξε απόφαση Κυβερνητικού οργάνου για την προμήθεια των συγκεκριμένων εξοπλισμών και για την αποστολή Letter of Request for Offer and Acceptance στην Αμερικανική Κυβέρνηση;

Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι σχετικές συζητήσεις στις οποίες αναφέρεται ο τύπος;

Σε περίπτωση έγκρισης των σχετικών προμηθειών πώς προβλέπεται να αποπληρωθούν οι σχετικές πιστώσεις;

Προτίθεται να καταθέσει στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής το Letter of Request for Offer and Acceptance καθώς και κάθε σχετικό έγγραφο;

Οι ερωτώντες βουλευτές

1. Νίκος Φίλης

2. Χρήστος Καραγιαννίδης

3. Αθανασία Αναγνωστοπούλου

4. Αναστασία Χριστοδουλοπούλου

5. Χριστόφορος Παπαδόπουλος

6. Γεράσιμος Μπαλαούρας

7. Γιώργος Πάλλης

8. Μαρία Θελερίτη

9. Γιάννης Γκιόλας

10. Αφροδίτη Σταμπουλή

11. Κατερίνα Ιγγλέζη

12. Αννέτα Καββαδία

13. Βάλια Βαγιωνάκη