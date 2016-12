Οι απίστευτες ιστορίες πίσω από 10 top χριστουγεννιάτικα τραγούδια [vds]

Δεν τα ακούμε ΠΟΤΕ κατά τη διάρκεια της χρονιάς, παρά μόνο στο φινάλε της, παρέα με το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Είναι εορταστικά, έχουν ένα γνώριμο γιορτινό τόνο και μας θυμίζουν το θόρυβο που κάνει το τσαλακωμένο χρυσό χαρτί περιτυλίγματος και τα κουδουνάκια στο έλκηθρο του Αη Βασίλη. Επιμέλεια: Χριστίνα Τσατσαράγκου

Είναι κλισέ, αλλά είναι και ... αισιόδοξα! Φέτος, προτείνουμε να ακούσετε όσο πιο δυνατά γίνεται αυτά τα 10 κομμάτια ... γιατί πραγματικά μας κάνουν να ελπίζουμε ότι η επόμενη χρονιά θα είναι καλύτερη! Πίσω από τη δημιουργία τους κρύβονται ενδιαφέρουσες ιστορίες - κάποιες καθόλου χριστουγεννιάτικες!

Wham! - Last Christmas

Ένας χωρισμός που έγινε ο ποπ ύμνος των Χριστουγέννων και έβγαλε εκατομμύρια!

10 Δεκεμβρίου 1984 και οι εμπορικοί πρίγκιπες της ποπ, Wham! κυκλοφορούν το ... επικό κομμάτι «Τα Τελευταία Χριστούγεννα». Η επιτυχία του είναι δεδομένη και είναι το μοναδικό χριστουγεννιάτικο τραγούδι που θα μείνει στην ιστορία για το δακρύβρεχτο βιντεοκλίπ του. Το κομμάτι έχει γράψει ο Τζορτζ Μάικλ, που εισπράττει και όλα τα δικαιώματα.

Πρόκειται για ένα κομμάτι, που ενώ έκανε πάταγο σε πωλήσεις δεν έφτασε ποτέ στο Νο1 της Βρετανίας. Ήταν η τελευταία φορά σε αυτό το βιντεοκλίπ που είδαμε τον Τζορτζ Μάικλ χωρίς ... μούσι. Το τραγούδι ουσιαστικά μιλάει για έναν επίπονο χωρισμό και όχι για τη χαρά των Χριστουγέννων - των οποίων έχει γίνει μουσικό σήμα κατατεθέν.

Let it snow - Frank Sinatra

Σε ένα κύμα καύσωνα, ήθελαν να χιονίσει για να δροσιστούν!

Ο Φράνκι τραγουδάει για τις γιορτές και όχι μόνο το «Άσε να Χιονίζει», αφού το άλμπουμ «Christmas Songs by Sinatra», που κυκλοφόρησε το 1948 περιέχει όλους τους νεοϋορκέζικους ύμνους των Χριστουγέννων.

Γράφτηκε στο Χόλιγουντ στην Καλιφόρνια κατά τη διάρκεια ενός... καύσωνα. Ο στιχουργός Sammy Cahn και ο συνθέτης Jule Styne τον Ιούλιο του 1945 ζεσταίνονταν αφόρητα, τόσο που εύχονταν να χιονίσει, να χιονίσει να χιονίσει! Αν και οι στίχοι του κομματιού δεν αναφέρουν πουθενά τα Χριστούγεννα, παραδόξως όλοι το ακούμε και το θυμόμαστε μέσα στις γιορτές.



The Christmas Song - Nat King Cole & Frank Sinatra

Το αγαπημένο εορταστικό τραγούδι γυναικών ηλικίας 30-49

Δύο υπέροχες φωνές τραγουδούν ίσως το πιο πολυπαιγμένο ραδιοφωνικό κομμάτι για τα Χριστούγεννα. Στην αρχή ονομαζοταν Merry Christmas to You και γράφτηκε το 1945 από τους Bob Wells και Mel Tormé. Και αυτό είναι ακόμα ένα τραγούδι που γράφτηκε στη ζέστη - σε μια απόπειρα να «stay cool by thinking cool»!

Το κομμάτι γράφτηκε σε 40 λεπτά και ηχογραφήθηκε από το Nat King Cole Trio το 1946. Το 2004 ψηφίστηκε ως το αγαπημένο εορταστικό κομμάτι των γυναικών 30-49, ενώ η αυθεντική ηχογράφηση του 1946 μπήκε στο Grammy Hall of Fame το 1974.

Mariah Carey - All I want for Christmas is you...

Η Μαράια το έχει εκμεταλλευτεί με όλους τους δυνατούς τρόπους - ταμείο 50 εκατ. δολάρια!

Η Μαράια κυκλοφόρησε αυτό το κομμάτι την 1η Νοεμβρίου το 1994, δηλαδή ακριβώς 22 χρόνια πριν, στη δισκογραφική Columbia Records. Το κομμάτι έχει βάλει στον τραπεζικό της λογαριασμό πολύ πάνω από 50 εκατ. δολάρια σε δικαιώματα. Κτηνοτρόφος το 2010 είχε αποκαλύψει ότι οι κατσίκες του ανέβασαν κατά 20% την παραγωγή γάλακτος, ακούγοντας το All I want for Christmas από την Μαράια (είναι αλήθεια!).

Στο ένα από τα δύο βίντεοκλίπ που κυκλοφόρησαν για το κομμάτι, κάνει ένα πέρασμα σαν Άγιος Βασίλης ο τότε σύζυγός της, εκατομμυριούχος παραγωγός, Τόμι Μοτόλα. Η Κάρει κυκλοφόρησε μέχρι και παιδικό βιβλίο βασισμένο στο «All I Want for Christmas Is You», τον Νοέμβριο του 2015.

Chris Rea - Driving Home for Christmas

Οδηγώ και σε σκέφτομαι... και είναι Χριστούγεννα!

Ο Κρις Ρέα έγραψε αυτό το single το 1986, και μάλιστα χρησιμοποιήθηκε για διαφήμιση γνωστής αλυσίδας σουπερμάρκετ στην Ισλανδία. Μια εναλλακτική εκδοχή του έγινε επιτυχία και στην Ιαπωνία... Σε μια συνέντευξή του τον Δεκέμβριο του 2009 εξομολογήθηκε ότι έγραψε το κομμάτι αυτό πολλά χρόνια πριν την κυκλοφορία του.

Πρόκειται για τα κάλαντα του αυτοκινήτου, όπως τα αποκάλεσε. Η γυναίκα του έφτασε στο Λονδίνο για να τον πάει με το αυτοκίνητό της στο Middlesbrough μέσα σε ένα Austin Mini, προκειμένου να γλιτώσουν χρήματα. Η έμπνευση του ήρθε ενώ βρισκόταν κολλημένος στην κίνηση, καθώς έφευγε από το Λονδίνο, όπου γινόταν χαμός.



Rockin Around the Christmas Tree - Brenda Lee

Όταν το τραγούδησε ήταν μόλις 13 ετών - ωρίμασε η φωνή και έχασε την καριέρα της!

Το τραγούδι έγραψε ο Johnny Marks το 1958. Αν και εμείς ακούμε μια... ώριμη φωνή, η Μπρέντα Λι ηχογράφησε το κομμάτι όταν ήταν μόλις 13 ετών. Τραγική ειρωνεία είναι ότι όταν η φωνή της Lee ωρίμασε, η τραγουδίστρια έχασε τη δημοτικότητά της, αν και συνέχισε να ερμηνεύει κάντρι μουσική. Ανεξάρτητα από τον ροκ τίτλο του κομματιού, η ενορχήστρωσή του είναι κάντρι. Η πιο γνωστή παρωδία του έχει γίνει από την Κιμ Γουάιλντ και τον Μελ Σμιθ ("Mel & Kim»). Τον Νοέμβριο του 2016, η εταιρία Nielsen SoundScan υπολόγισε τις πωλήσεις του ψηφιακού κομματιού σε 1.000.000 downloads, τοποθετώντας το στην πέμπτη θέση των ψηφιακών χριστουγεννιάτικων singles όλων των εποχών.

Santa Claus is Coming to Town - Frank Sinatra

Μέσα σε 24 ώρες από την κυκλοφορία του πούλησε 30.000 δίσκους

Νοέμβριος 1934 και κυκλοφορεί το πιο γνωστό χριστουγεννιάτικο άσμα ασμάτων από τους John Frederick Coots και Haven Gillespie. 30 χιλιάδες δίσκοι σε 24 ώρες και αμέτρητες διασκευές μέχρι σήμερα. Το έχουν τραγουδήσει: ο Φρανκ Σινάτρα, οι Jackson 5, οι Carpenters, οι Pointer Sisters, ο Νιλ Ντάιμοντ, η Μάιλι Σάιρους, ο Αντρέα Μποτσέλι, ο Τζάστιν Μπίμπερ, ο Ροντ Στιούαρτ μέχρι και η Ντάνι Μινόγκ. Μια από τις διασκευές που έβγαλε εκατομμύρια ήταν εκείνη του Ισπανού σουπερστάρ Λουίς Μιγκέλ, το «Santa Claus Llegó a La Ciudad» για το χριστουγεννιάτικο άλμπουμ του, Navidades (2006). Νο 26 στο Billboard Latin Pop Songs chart.

Rudolph the Red Nosed Reindeer

Μην σκέφτεσαι την Καίτη Γαρμπή - Ρούντολφ το ελαφάκι...

Ο Ρούντολφ, το πιο διάσημο ελαφάκι της μουσικής βιομηχανίας γράφτηκε από τον Johnny Marks και βασίζεται στην ομώνυμη ιστορία του 1939 - από την Montgomery Ward Company.... μάς θυμίζει και την Καίτη Γαρμπή... χωρίς σχόλιο!

Santa Baby - Eartha Kitt

Θα μπορούσε να το έχει τραγουδήσει και η Μέριλιν Μονρόε!

Η ναζιάρα Έρθα Κιτ ζητάει από τον «μπαμπάκα» Αη Βασίλη να της πάρει γιοτ, ακριβά δώρα και διακοσμητικά από το κοσμηματοπωλείο Tiffany's. Σακίρα, Μαντόνα, Κάιλι Μινόγκ και ... Pink Martini έχουν διασκευάσει την αισθησιακή Κιτ με το δικό τους μοναδικό τρόπο. Το Santa Baby δημιουργήθηκε το 1953 από την Joan Javits -ανιψιά Γερουσιαστή- και τον Philip Springer. Η Έρθα Κιτ έπαιξε το 1967 το ρόλο της Catwoman, στην τρίτη και τελευταία σεζόν της τηλεοπτικής σειράς Batman. Ο Όρσον Γουέλς κάποια στιγμή την είχε αποκαλέσει «την πιο συναρπαστική γυναίκα στον κόσμο».

Jose Feliciano - Feliz Navidad

Spanglish μουσική πανδαισία για ατμοσφαιρικά Χριστούγεννα!

Χαρούμενα Χριστούγεννα από τον Πορτορικανό Χοσέ Φελισιάνο το 1970. Το κομμάτι έγινε χιτ στην λατινοαμερικανική κοινότητα των ΗΠΑ, και έχει αναγνωριστεί στο τοπ 25 των πιο δημοφιλών χριστουγεννιάτικων τραγουδιών, που έχουν ηχογραφηθεί και αναπαραχθεί στον κόσμο! Τον Νοέμβριο του 2016 βγήκε με 808,000 downloads, όγδοο στη λίστα του Nielsen SoundScan, στα all-time best-selling χριστουγεννιάτικα κομμάτια.