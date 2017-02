Μελάνια Τραμπ: Η κόρη Γιουγκοσλάβου κομμουνιστή στο Λευκό Οίκο! [photos]

Πέρα από το γεγονός πως είναι η πρώτη... τρίτη σύζυγος που μπαίνει στο Λευκό Οίκο, ξέρουμε πολύ λίγα πράγματα γι' αυτή. Ηθελημένα ή από τύχη, η Μελάνια Τραμπ παραμένει η πλέον απρόσιτη από τις προκατόχους της. Όμορφη, ψυχρή, μυστηριώδης. Σκέτη πρόκληση. Επιμέλεια: Βίκυ Νταλακώστα

Η νέα Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ έχει αποκαλύψει ελάχιστα για τον εαυτό της, τις σκέψεις της, τις απόψεις της και την ιστορία της ζωής της. Ίσως από ένστικτο ή χάρη στις συμβουλές δαιμόνιων συμβούλων, τόσο η Τζάκι Κένεντι, όσο και η Νάνσι Ρέιγκαν κατείχαν μια σημαντική αλήθεια για τις δημόσιες σχέσεις: οι άνθρωποι θέλουν πάντα κάτι που δεν μπορούν να έχουν.

Και οι δύο γυναίκες, οικείες και λαμπερές, πάντα κρατούσαν κάτι για τον εαυτό τους μακριά από τα βλέμματα του κόσμου και του Τύπου. Η Μελάνια άψογα ντυμένη, διακριτική και συγκρατημένη θυμίζει σε πολλούς την πάλαι ποτέ αγαπημένη των Αμερικανών, την Τζάκι Κένεντι. Της οποίας έχει δηλώσει θαυμάστρια. Σε όλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του συζύγου της, η ομολογουμένως λαμπερή Μελάνια κρατήθηκε στα μετόπισθεν, για διάφορους λόγους. Φοβήθηκαν την ξενική καταγωγή της – στο κάτω κάτω είναι μετανάστρια...

«Φταίει» η καταστροφική ομιλία της στο συνέδριο των Δημοκρατικών, για την οποία κατηγορήθηκε πως διέπραξε λογοκλοπή εις βάρος της σταρ-Flotus Μισέλ Ομπάμα; Ή μήπως φοβήθηκαν πως θα πάρει η μπάλα και τους δύο προηγούμενους γάμους με τις ατέλειωτες απιστίες του Ντόναλντ; Όπως και να έχει, πρωτογενές υλικό θα πάρουμε μόνο κατά τη διάρκεια της θητείας του Νέου Προέδρου.

Ιδού τι γνωρίζουμε για τα πεπραγμένα της όμορφης και μυστηριώδους Μελάνια:

Ως Πρώτη Κυρία κοστίζει ήδη πολύ ακριβά

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ δεν σκοπεύει από ότι φαίνεται να υποβάλει τον εαυτό της στις ατελείωτες απαιτήσεις του Πρωτοκόλλου του Λευκού Οίκου και δεδομένου ότι παραμένει «γυμνή» από προσωπικό που θα τη στηρίξει με τις γνώσεις του σε ένα ρόλο για τον οποίο εμφανώς δεν είναι προετοιμασμένη, προτίμησε να παραμείνει στα μυθώθους χλιδής προσωπικά της διαμερίσματα στο Trump Tower στη Νέα Υόρκη.

Ήδη η Μελάνια έδειξε το πρώτο «δείγμα γραφής» με την επίσκεψη του πρωθυπουργού της Ιαπωνίας Σίνζο Άμπε, τον οποίο φιλοξενεί το Σαββατοκύριακο στην πολυτελή κατοικία του στο Μαρ α Λάγκο, στη Φλόριντα. Μετά από μια μικρή βόλτα και αφού έφαγαν ένα... «ξερό φαί» στο υπερπολυτελές estate, η Μελάνια έσπασε κάθε προηγούμενο και παράτησε σύξυλη την Πρώτη Κυρία της Ιαπωνίας: δεν τη συνόδευσε καν στην επίσκεψή της στο πανεπιστήμιο, ούτε και την γιορτή της Ανθισμένης Κερασιάς, που αποτελεί θεσμό υψίστης σημασίας για τους Ιάπωνες... Μιλάμε για μια πράξη στα όρια του πραξικοπήματος, που δείχνει ότι είναι άξια σύζυγος του απερίγραπτου Ντόναλντ και με τον τρόπο της εξίσου... οδοστρωτήρας σε κάθε έννοια πρωτοκόλλου, ακόμη και της απλής, κλασικής ευγένειας. Ένα τέως μοντέλο-νυν σύζυγος εκλεγέντος Potus σνομπάρει την Πρώτη Κυρία του πλέον σοφιστικέ κράτους της υφηλίου... Not bad for a start.

Είναι τόσο μα τόσο Trump-style η συμπεριφορά της, που θα έλεγε κανείς πως πέρα από τα «πράσινα μάτια με μπλε βλεφαρίδες», κύλησε ο τέντζερης...

Η επίσημη δικαιολογία είναι πως θέλει να σταθεί στο γιο της, Μπάρον, ώστε να μπορέσει να συνεχίσει τις σπουδές του σε ιδιωτικό σχολείο στο Μανχάταν. Όπως ανέφερε η New York Post: «Η Μελάνια έχει πολύ καλή επαφή με τον Μπάρον και οι δυο τους έχουν έρθει ακόμη πιο κοντά μετά την προεκλογική εκστρατεία», όπως είπε στην εφημερίδα μία πηγή από την ομάδα μεταβίβασης εξουσίας του Τραμπ. «Η προεκλογική περίοδος ήταν ιδιαίτερα δύσκολη για τον Μπάρον και η Μελάνια προσπαθεί να κρατήσει στο ελάχιστο την όποια αναστάτωση προκλήθηκε στον δεκάχρονο».

Κανείς δεν ξέρει πότε η Μελάνια και ο γιος της θα ακολουθήσουν τον Τραμπ στην Ουάσινγκτον. Αυτό που σίγουρα γνωρίζουμε είναι οι Αμερικανοί πληρώνουν το μάρμαρο της... μητρικής θυσίας, καταβάλλοντας πάνω από ένα εκατομμύριο δολάρια την ημέρα για την ασφάλεια της Μελάνια και του «Little Donald», όπως έχει η ίδια αποκαλέσει το γιό της.

Τον ουρανοξύστη του Τραμπ τουλάχιστον για τις επόμενες 65 ημέρες περιφρουρούν περίπου 50 αστυνομικοί επί 24 ώρες κάθε μέρα, ενώ η 56th Street, που βρίσκεται ανάμεσα στην πέμπτη και έκτη Λεωφόρο, έχει αποκλειστεί εντελώς. Φυσικά, οι Αμερικανοί αντέδρασαν έντονα, μέχρι και αίτημα επιστροφής της στο Ελυκό Οίκο υπογράφουν κατά χιλιάδες...

Ένα εκατομμύριο δολάρια την ημέρα κοστίζει η παραμονή της Μελάνια στη Νέα Υόρκη...

«Νομίζω πως το γεγονός πως η Μελάνια Τραμπ δεν μετακόμισε στην Ουάσινγκτον, έστω και γι' αυτούς τους πρώτους μήνες είναι πραγματικά τεράστιο και χωρίς προηγούμενο», έγραψε η Anderson Brower, συγγραφέας του βιβλίου First Ladies, η οποία κατέχει το πρωτόκολο.

Από την άλλη πλευρά, η Μελάνια θεωρείται από τους ρεπουμπλικανούς μια στοργική μητέρα, καθώς ισχυρίζεται πως μεγαλώνει η ίδια το γιο της Μπάρον, χωρίς τις ορδές γκουβερνάντων που δικαιολογεί το βασιλικό της lifestyle. Κατά μάνα κατά κύρη, ο Μπάρον μοιάζει να αγαπά τις γραβάτες και τα κοστούμια από τα δέκα του χρόνια ενώ παίζει και γκολφ με τον μπαμπά. Επίσης λένε πως έχει και το χούι του πατέρα του να κουμαντάρει ανηλεώς τους ανθρώπους. «Απολύει γκουβερνάντες, υπηρετικό προσωπικό» είχε πει η Μελάνια σε συνέντευξή της το 2011.

Ο Μπάρον έχει μάλλον την ηλικία των ανιψιών του παρά των αδερφών του.

«Είναι πολύ ισχυρογμώμων πολύ ιδιαίτερο, έξυπνο αγόρι. Ανεξάρτητος και πεισματάρης, ξέρει ακριβώς τι θέλει. Έχει πάρει κι απ' τους δυο μας στην εμφάνιση, αλλά εξαιτίας της προσωπικότητάς του τον φωνάζω Little Donald» είπε παλαιότερα η Melania στο Parenting.com.

Αρνήθηκε να του δώσει το νούμερο του κινητού της

Η τέως Melania Knauss άρχισε να βγαίνει με τον πλεϊμπόι Ντόναλντ το 1998, τον παντρεύτηκε το 2005 και γέννησε το γιό τους Μπάρον τον επόμενο χρόνο. Πριν από τη Μελάνια, ο Τραμπ ήταν παντρεμένος τη δεκαετία του 1990 με τη Marla Maples, τηλεοπτική περσόνα, πρώην μις και μητέρα της Tiffany Trump.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε όταν ο επιχειρηματίας ήταν ακόμη παντρεμένος με την πρώτη του γυναίκα, την τσεχοσλοβάκα Ιβάνα Ζελνίκοβα, την οποία είχε παντρευτεί το 1977. Είχε μαζί της τρία παιδιά – την Ιβάνκα, τον Έρικ και το μεγαλύτερο παιδί του τον Donald Trump Jr, ο οποίος, στα 38 του, είναι μόνο οκτώ χρόνια μικρότερος από την μητριά του Μελάνια. Ο δισεκατομμυριούχος συνάντησε την Μελάνια σε ένα πάρτυ στη Νέα Υόρκη το 1998 – και αυτή του είπε όχι.

Η 28χρονη τότε Μελάνια ήταν εκεί μετά από πρόσκληση του Πάολο Ζάμπολι, Ιταλού επιχειρηματία που την καθιέρωσε ως μοντέλο στις ΗΠΑ. Ο Ντόναλντ, διαβόητος καρχαρίας- πλεϊμπόι εκίνη την εποχή, πήγε με άλλη γυναίκα, την οποία «ξεφορτώθηκε» στέλνοντάς τη στην τουαλέτα, για να βρει χρόνο να μιλήσει με τη Μελάνια.

Όμως, η... ξύπνια κορασίδα γνώριζε τη φήμη του και όταν της ζήτησε το κινητό της αρνήθηκε. Αντ΄αυτού άρχισε εκείνη να ρωτά λεπτομέρειες. Όπως είπε στο περιοδικό GQ: «Αν του δώσω το τηλέφωνό μου, είμαι απλώς άλλη μια από τις γυναίκες στις οποίες τηλεφωνεί»

Περίμενε να δει αν θα της έδινε κάποιο προσωπικό ή επαγγελματικό νούμερο, για να καταλάβει τις προθέσεις του. «Λέει πολλά για έναν άντρα ποιό νούμερο τηλεφώνου θα σου δώσει» δήλωσε.

Ο Τραμπ, απ' ότι φάνηκε, είχε σοβαρές προθέσεις και «της έδωσε όλα τα νούμερα», όπως αποκάλυψε η ίδια. «Αν μου έδινε το νούμερο του γραφείου, θα ήταν παράξενο. Δεν είχα επαγγελματική σχέση μαζί του...» τόνισε σε επόμενη συνέντευξη της.

Η Χίλαρυ Κλίντον πήγε στο γάμο της!

Και τι γάμος... Ο Μπιλ και η Χίλαρυ Κλίντον ήταν ανάμεσα στους 350 προσκεκλημένους που παρεβρέθηκαν στο Mar-a-Lago το γιγαντιαίο μέγαρο του Τραμπ στο Palm Beach της Φλόριντα. Σύμφωνα με το GQ, η νύφη φορούσε ένα Dior νυφικό 100.000 δολαρίων, τόσο βαρύτιμο που δεν μπορούσε κυριολεκτικά να κουνηθεί από το βάρος των 1.500 κρυστάλων, το οποίο χρειάστηκε τις ασύλληπτες 550 ώρες εργασίας για να ετοιμαστεί. Τέσσερα μέτρα ουρά, πέντε μέτρα βέλο... Ο γάμος της Μελάνια δεν θα μπορούσε παρά να είναι υπερπαραγωγή. Κουμπάροι, η αδερφή της Μελάνια Ινές και οι δύο γιοι του Ντόναλντ, ο Donald Jr και ο Eric.

Φυσικά, στο χέρι της έλαμπε το δαχτυλίδι των 12 καρατίων κοπή-σμαράγδι του Graff, αξίας 2 εκατομμυρίων δολαρίων σύμφωνα με υπολογισμούς, το οποίο η διάσημη σύζυγος επιδεικνύει στις κάμερες σε κάθε ευκαιρία. Η Μελάνια έχει δική της εταιρία κοσμημάτων, τα οποία δεν διστάζει να αποκαλύψει πως συχνά είναι «αντίγραφα» των αμύθητης αξίας αυθεντικών κομματιών που της έχει χαρίσει ο βαθύπλουτος σύζυγός της.

Ένα βραχιόλι-«μανσέτα» κατάστικτο με σειρές διαμάντια, δώρο βεβαίως του Ντόναλντ, είναι μάλιστα best seller, όπως αποκάλυψε η ίδια. Μάλιστα ο Λευκός Οίκος δεν παραλείπει να εξάρει τα ταλέντα της στην επίσημη ιστοσελίδα του: «Η Μελάνια είναι επίσης επιτυχημένη επιχειρηματίας. Τον Απρίλιο 2010, η Melania Trump λανσάρισε την προσωπική της συλλογή κοσμημάτων ‘Melania™ Timepieces & Jewelry,’ on QVC». Πάντως η αναφορά του brand απαλείφτηκε πρόσφατα. Το ασυνήθιστο δε για τα δεδομένα του Λευκού Οίκου είναι η πλήρης αναφορά των.... εξωφύλλων και των φωτογραφίσεών της και των brand που την χρησιμοποίησαν στις καμπάνιες τους.

Μεγάλωσε στην κομμουνιστική Γιουγκοσλαβία

Η Μελάνια Τραμπ είναι η δεύτερη περίπτωση Πρώτης Κυρίας που έχει γεννηθεί εκτός ΗΠΑ.

Δύο αιώνες έχουν περάσει από τότε που η πρώτη αλλοδαπή Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ Λουίζα Κάθριν 'Ανταμς, σύζυγος του 6ου προέδρου των ΗΠΑ Τζον Κουίνσι 'Ανταμς (1825 έως 1829), η οποία γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Λονδίνου καθώς ήταν κόρη του εκεί Αμερικανού προξένου. Μένει να αποδειχτεί αν η Μελάνια θα έχει την τύχη της κας Άνταμς, η οποία παρότι αρχικά αντιμετωπίστηκε με ιδιαίτερη καχυποψία από την τότε ελίτ της Ουάσινγκτον, αποδείχθηκε μια ιδιαίτερα έξυπνη και γοητευτική γυναίκα που κέρδισε την εύνοια των αντιπάλων του συζύγου της.

Η Μελάνια Τραμπ δεν ανατράφηκε ακριβώς στο glam της Πέμπτης Λεωφόρου... Μεγάλωσε σε ένα διαμέρισμα μιας από τις τσιμεντένιες πολυκατοικίες της Γιουγκοσλαβίας του στρατάρχη Τίτο, πριν η χώρα διαλυθεί (στη φωτογραφία πάνω αριστερά, το ανακαινισμένο πατρικό της σπίτι).

H Melanija Knavs γεννήθηκε στη Σέβνιτσα (φωτό κάτω αριστερά) στη νοτιοανατολική Σλοβενία στις 26 Απριλίου 1970. Η μικρή πολίχνη στις όχθες του ποταμού Σάβα είναι πράγματι ειδυλλιακή, με ένα υπέροχο κάστρο του 12ου αιώνα, αλλά ο μεσοαστικός πληθυσμός ασχολείται κατά βάση με τη βιομηχανία.

Η Μελάνια έκανε πολύ νωρίς το επώνυμό της Knauss, για να ακούγεται πιο... γερμανικό και εύηχο. Σύμφωνα με το GQ η μητέρα της Amalija Ulčnik εργαζόταν ως «σχεδιάστρια σε βιοτεχνία παιδικών ρούχων» και ο πατέρας της πωλητής.

Όταν ο πατέρας της Viktor Knavs, συνάντησε την Amalija εργαζόταν ως σοφέρ σε κάποιο τοπικό δήμαρχο. Αργότερα έγινε πωλητής αυτοκινήτων. Σύμφωνα με την Daily Mail, που επικαλείται έγγραφο των Κρατικών Αρχείων της Σλοβενίας, ο Βίκτορ Κναβς ήταν εγγεγραμμένο μέλος της Λίγκας των Κομμουνιστών – όχι όμως και η μητέρα της.

Το ενδιαφέρον είναι πως ένας από τους φίλους του πατέρα της βλέπει ομοιότητες με το σύζυγό της.

«Ο Τραμπ μου θυμίζει τον Βίκτορ. Είναι κι αυτός πωλητής. Έχει το εμπόριο στο αίμα του» λέει ο γείτονας του κυρίου Knavs, Tomaž Jeraj.

«Ο Βίκτορ είναι μόνο πέντε χρόνια μεγαλύτερος από τον Ντόναλντ»

Η ίδια μιλά με τα καλύτερα λόγια για τους γονείς της και τη μικρότερη αδερφή της.

Η Μελάνια πήγε στο Πανεπιστήμιο της Λιουμπλιάνα για να σπουδάσει αλλά τα παράτησε χάρη της καριέρας μοντέλου. Η ίδια από το 2006 ισχυριζόταν πως είχε πτυχίο στην αρχιτεκτονική και το design από αυτό το πανεπιστήμιο, αλλά αργότερα ανασκεύασε.

Σύμφωνα με το βιογραφικό της, που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Λευκού Οίκου «Επεδίωξε ένα πτυχίο στο Πανεπιστήμιο της Λουμπλιάνα στη Σλοβενία, αλλά σταμάτησε τις σπουδές της για να προχωρήσει την καριέρα της στο modeling στο Μιλάνο και το Παρίσι πριν εγκατασταθεί στη Νέα Υόρκη το 1996.

Ξεκίνησε την καριέρα της πολύ νωρίς, ήδη στα 16 της, την ανακάλυψε ο διάσημος φωτογράγος Stane Jerko σε κάποιο διαγωνισμό ομορφιά το 1987 και εκείνη πόζαρε με άνεση στο φακό του (φωτογραφία δεξιά την οποία εξασφάλισε η Daily Mail).

Μάλιστα, η νυν πρώτη κυρία των ΗΠΑ εκτός από τη μητρική της και τα αγγλικά, μιλά ακόμη γαλλικά, γερμανικά. Παρόλα αυτά δεν καταφέρνει να μην κάνει λάθη στα αγγλικά της και σε συνδυασμό με τη βαριά προφορά της είναι μάλλον ο λόγος για τον οποίο έχει πάρει ελάχιστες φορές το μικρόφωνο δημοσίως.

Η Μελάνια έχει ένα «κρυφό» ετεροθαλή αδερφό: Ο Victor Knavs είχε ένα «κρυφό» γιο πριν παντρευτεί τη μητέρα της Μελάνια. Ο Knavs συμφώνησε να πληρώνει κάποιο ποσό για την ανατροφή του γιού του μόνο μετά από δικαστική διαμάχη στην οποία απεδείχθη πως ήταν ο βιολογικός πατέρας του Denis Cigelnjak, πράγμα που αρχικά αμφισβητούσε.

Ο ίδιος δεν είχε καμία επαφή με το γιό του, ο οποίος 50 ετών σήμερα, μένει ακόμη στη Σλοβενία. Άγνωστο αν η Μελάνια τον γνώρισε ποτέ προσωπικά. Αρχικά είχε πει πως οι αναφορές για ετεροθαλή αδελφό της ήταν ψευδείς, αργότερα όμως ανασκεύασε, ισχυριζόμενη πως δεν είχε καταλάβει καλά την ερώτηση και πως ήξερε για τον ετεροθαλή αδερφό της «εδώ και χρόνια».

Είναι η μόνη Πρώτη Κυρία που έχει ποζάρει γυμνή

Τρία χρόνια πριν γνωρίσει τον Ντόναλντ, η Μελάνια ποζάρισε γυμνή για ένα γαλλικό αντρικό περιοδικό. Η φωτογραφία την οποία απέκτησε η New York Post, τη δείχνει να κάθεται ολόγυμνη σε ένα κρεβάτι μαζί με την Σκανδιναβή Emma Eriksson.

Ο φωτογράφος Jarl Ale de Basseville, λέει πως οι εικόνες είναι «ομορφιά, όχι πορνό». Κάποιος από την ομάδα ανέφερε πως η Μελάνια συμπεριφέρθηκε σαν «πραγματική επαγγελματίας «και παρέμεινε γοητευτική σε όλη τη διαδικασία».

Από την άλλη πλευρά ο... The Donald σημείωσε: «Στην Ευρώπη, φωτογραφίες σαν κι αυτή είναι πολύ της μόδας και συνηθισμένες». Αυτή η νοοτροπία μάλιστα διαποτίζει και την επίσημη παρουσίασή της: Για πρώτη φορά στην ιστορία του Λευκού Οίκου, σύμφωνα με τους επαΐοντες, υπάρχει στην ιστοσελίδα με το βιογραφικό της Πρώτης Κυρίας, τέτοιο name και brand - dropping!

«Ως μοντέλο, η Μελάνια έχει εμφανιστεί σε διαφημιστικές καμπάνιες υψηλού προφίλ και συνεργάστηκε με κάποιους από τους κορυφαίους φωτογράφους της βιομηχανίας της μόδας, μεταξύ των οποίων τους Patrick Demarchelier, Helmut Newton, Arthur Elgort, Ellen Von Unwerth, Peter Arnell, Antoine Verglas και Mario Testino. Κόσμησε τα εξώφυλλα των Vogue, Harper's Bazaar, British GQ, Ocean Drive, Avenue, In Style, και New York Magazine. Τα κυριότερα editorial έγιναν στο Sports Illustrated Swimsuit Issue, Allure, Vogue, Self, Glamour, Vanity Fair, και Elle.»

Η Μελάνια Τραμπ μηνύει την Daily Mail γιατί θα έβγαζε εκατομμύρια αν...

Μήνυση κατέθεσε πρόσφατα η Πρώτη Κυρία στην εφημερίδα Daily Mail για συκοφαντική δυσφήμιση διεκδικώντας 150 εκατομμύρια δολάρια. Η μήνυση κατατέθηκε σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης και αφορά την αναδημοσίευση μιας ιστορίας κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, σύμφωνα με την οποία η Μελάνια παλιά ήταν συνοδός και όπως επισημαίνει ο δικηγόρος της, αυτό πλήττει το κύρος της κ. Τραμπ, ώστε να αναλάβει πλήρως τα καθήκοντά της ως Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ «μία ευκαιρία που σου δίνεται μία φορά στη ζωή σου», για να κάνεις τα εκατομμύρια της ζωής σου, όπως αναφέρει και το εμπορικό σήμα της Ιβάνκα Τραμπ.

Η μήνυση που κατατέθηκε, σύμφωνα με την Vogue, σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης καθώς απορρίφθηκε από δικαστήριο του Μέριλαντ, αναφέρει ότι η Daily Mail (η οποία στην ιστορία της περιλάμβανε κομμάτια από ένα ρεπορτάζ σλοβένικου περιοδικού, το οποίο τελικά το απέσυρε) έχει βλάψει «το όνομα και τις δυνατότητες υποστήριξης», της κ. Τραμπ η οποία έχασε «πολλά εκατομμύρια δολάρια».

Ο δικηγόρος ισχυρίζεται ότι η Μελάνια είχε «την μοναδική ευκαιρία, για πρώτη φορά στη ζωή της, ως ένα εξαιρετικά διάσημο και αναγνωρίσιμο πρόσωπο... να ξεκινήσει μία ευρεία εμπορική χρήση του ονόματός της σε πολλές κατηγορίες προϊόντων, κερδίζοντας από το καθένα πολλά εκατομμύρια δολάρια, υπογράφοντας συμβόλαια πολλών χρόνων καθώς είναι μία από τις πιο φωτογραφημένες γυναίκες του κόσμου».

Η μήνυση κατατέθηκε από τον δικηγόρο Τσάρλς Χάρντερ, που εκπροσώπησε στα δικαστήρια και τον Χαλκ Χόγκαν που κέρδισε αποζημίωση 140 εκατ. δολαρίων από την ιστοσελίδα Gawker, η οποία είχε δημοσιοποιήσει ροζ βίντεο με πρωταγωνιστή τον παλαίμαχο παλαιστή.

Είναι ελάχιστα δημοφιλής

Πρακτικά, η λιγότερο δημοφιλής Πρώτη Κυρία των τελευταίων δεκαετιών. Η δημοτικότητα της Μελάνια κινείται κάπου στο 37% σύμφωνα με πρόσφατες δημοσκοπήσεις, ενώ η Μισέλ Ομπάμα άφησε το Λευκό Οίκο με ένα συντριπτικό 67% ποσοστό δημοφιλίας.

Η Μελάνια είναι άλλωστε διαβόητα απούσα στα social media. Τις πρώτες δύο βδομάδες στο νέο της ρόλο ανέβασε απλώς την φωτογραφία της ορκομωσίας του Προέδρου, συν ολίγη από γεύση και μόδα, ενώ γενικότερα τηρεί σιγήν ιχθύος για τις απόψεις της.

Όταν τη ρώτησαν ποια συνήθεια του άντρα της την ενοχλεί απάντησε: «το tweeting». Ενδιαφέρον έχει δε πως όταν προεκλογικά ρωτήθηκε για το ρόλο της αν μπει στο Λευκό Οίκο, είχε απαντήσει πως σκόπευε να εργαστεί κατά του cyber bullying, της κουλτούρας στα social media η οποία έχει γίνει «πολύ κακιά και πολύ σκληρή» και γεμάτη από προσβολές βασισμένες «στην εμφάνιση και την ευφυΐα».

Όμως όπως αναφέρει το CNN, «δεν ανέφερε τις δραστηριότητες του συζύγου της στο Twitter, ο οποίος έχει ανηλεώς επιτεθεί στους πολιτικούς του αντιπάλους, σε δημοσιογράφους, κριτικούς και άλλους επαγγελματίες του θεάματος επί χρόνια ολόκληρα με μειωτικά σχόλια βασισμένα ακριβώς στην εμφάνιση και την ευφυΐα τους».

Η Lady Gaga έσυρε το χορό των επικριτών λέγοντας πως το να καταδικάζει η Μελάνια το bullying είναι «καθαρή υποκρισία». Λέει πως θέλει να αντιπροσωπεύσει τον κοινό «ξεχασμένο» άνθρωπο, αλλά ο εξτραβαγκάν τρόπος ζωής της δεν «κολλάει» με τον ισχυρισμό.

Από την άλλη πλευρά, αν και de facto πανέξυπνη, η Μελάνια δεν έχει και το καλύτερο timing. Καθώς ο Πρόεδρος Τραμπ άφηνε άναυδη την υφήλιο με την απόφαση για το τοίχος που θα χώριζε τη χώρα του από το Μεξικό, η Μελάνια εμφανίστηκε στο εξώφυλλο του Μεξικανικού Vanity Fair, το οποίο κυκλοφόρησε τη συγκεκριμένη μέρα (!) «τρώγοντας» πετράδια και κοσμήματα μέσα από ένα μπολ, με τον τρόπο που οι κοινοί θνητοί θα έτρωγαν τα μακαρόνια τους...

Στηρίζει το travel ban αλλά είναι υπέρμαχος της νόμιμης μετανάστευσης

Είναι ξεκάθαρο πως στηρίζει το αμφιλεγόμενο αντιμεταναστευτικό διάταγμα του συζύγου της, όμως όταν ρωτήθηκε για τη δική της ιδιότητα ως μετανάστριας απάντησε: «Ακολουθώ το νόμο!»

Το περυσινό προεκλογικό καλοκαίρι η New York Post δημοσίευσε γυμνές φωτογραφίες της, οι οποίες σύμφωνα με την εφημερίδα προέρχονταν από «μια διήμερη φωτογράφηση στο Μανχάταν το 1995, όταν η Melania Knauss, όπως ονομαζόταν, ήταν 25 ετών και έκανε μόντελινγκ με το όνομα "Melania K".»

Φυσικά ο δικηγόρος της... αφηνίασε: «Επειδή η κυρία Trump δεν μπήκε στις ΗΠΑ μέχρι τις 27, Αυγούστου 1996, ο ισχυρισμός ότι συμμετείχε σε φωτογράφηση το 1995 δεν είναι απλώς μη αληθής, αλλά αδύνατος. Στην πραγματικότητα, η κυρία Trump, μας διαβεβαίωσε ότι η εν λόγω φωτογράφηση δεν συνέβη παρά αφού εισήχθη στις ΗΠΑ με βίζα H-1B τον Οκτώβριο 1996.»

Παρόλα αυτά, «όπως και με το χαρτί που δημοσίευσε ο Ντόναλντ Τραμπ του προσωπικού του γιατρού για την κατάσταση της υγείας του το Δεκέμβριο του 2015, η επιστολή του δικηγόρου δεν συνοδευόταν από υποστηρικτικά έγγραφα», παρατηρεί η Daily Mail.

Πάντως, το «μαχαίρι» της μετανάστριας είναι δίκοπο: Σύμφωνα με το Politico, «στο πλαίσιο των καθηκόντων της ως πρέσβειρας του μεγαλείου της Αμερικής, η Μελάνια θα μπορούσε να επαναπροσδιορίσει την αντίληψη των αμερικανικών αρχών για τη μετανάστευση. Σήμερα στους κόλπους της κυβέρνησης και της κοινωνίας, τα όρια μεταξύ νόμιμης και παράτυπης μετανάστευσης είναι ασαφή.

Μετανάστρια η ίδια, είναι το ιδανικό πρόσωπο για να καθησυχάσει τα εκατομμύρια των Αμερικανών μεταναστών πρώτης, δεύτερης και τρίτης γενιάς, ότι η χώρα έχει μια θέση γι αυτούς. Θα μπορούσε να καλέσει στον Λευκό Οίκο νόμιμους μετανάστες για να δείξει πόσο σημαντικό είναι για τη χώρα να καλωσορίζει αυτούς που ακολουθούν τους κανόνες και αποφεύγουν τις παρανομίες.»

Σύμφωνα με την αξιολόγηση της Politico, η Μελάνια πλέον έχει δύναμη στα χέρια της. Εκείνη τη δύναμη που θα μπορούσε να πείσει εκατομμύρια Αμερικανών και ξένων που δεν τους αρέσει ή φοβούνται τον Ντόναλντ Τραμπ, ότι ο νέος πλανητάρχης δεν είναι ένα μοναχικό παρορμητικό επικίνδυνο «τέρας».

Η Μελάνια μπορεί να γίνει πρέσβειρα της μεγαλείου της Αμερικής. Με τέτοια εμφάνιση και ματαιοδοξία, καθόλου απίθανο...

Πηγές: Politico, New York Times, Daily Mail, whitehouse.gov