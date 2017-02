Κάρολος - Νταϊάνα: Παραμύθι με πρίγκιπες που τους νίκησαν οι δράκοι [photos+vds]

Τα πιο όμορφα παραμύθια που μας διάβαζαν οι γιαγιάδες μας όταν ήμασταν παιδιά ήταν αυτά με τους πρίγκιπες, τις πριγκίπισσες και τα παλάτια που στο τέλος αυτοί ζούσαν καλά κι εμείς καλύτερα. Στη ζωή όμως όσο ωραία μπορεί να ξεκινά ένα παραμύθι στο τέλος τα μάγια δεν «πιάνουν» και η άμαξα παραμένει κολοκύθα. Ένα τέτοιο παραμύθι ήταν η ζωή του πρίγκιπα Κάρολου και της Νταϊάνα. Επιμέλεια: Ναυσικά Διαμαντοπούλου - Φωτογραφίες: AP Images, Reuters

Μια φορά κι έναν καιρό...

Όλα ξεκίνησαν περίπου στα μέσα του 1980. Ο πρίγκιπας Κάρολος εντυπωσιάστηκε από την ομορφιά, τη θετική ενέργεια και τον υπέροχο χαρακτήρα της λαίδης Νταϊάνα Σπένσερ και άρχισαν να βγαίνουν μαζί και ο έρωτας δεν άργησε να ανθίσει.

Το πολυσυζητημένο ειδύλλιο επισημοποιήθηκε στις 24 Φεβρουαρίου του 1981, όταν το παλάτο ανακοίνωσε τους αρραβώνες του διαδόχου με την νεαρή νηπιαγωγό. Οι δυο τους έδειχναν πολύ ερωτευμένοι στις φωτογραφίες και όλος ο κόσμος είχε μαγευτεί από την ιστορία αγάπης του ζευγαριού, έδειχνε βγαλμένη από παραμύθι.

Στις 29 ιουλίου της ίδιας χρονιάς, στον καθεδρικό ναό του Αγίου Παύλου στο Λονδίνο. Αξιοσημείωτες προσωπικότητες, συμπεριλαμβανομένων, μελών βασιλικών οικογενειών του κόσμου, αρχηγοί κρατών, φίλοι και συγγενείς του ζευγαριού έδωσαν το «παρών» στον παραμυθένιο γάμο τους που χαρακτηρίστηκε ως «ο γάμος του αιώνα». Την ίδια ώρα υπολογίζεται ότι 750 εκατομμύρια τηλεθεατές καθηλώθηκαν στους δέκτες τους για να παρακολουθήσουν από την τηλεόραση την τελετή.

Η λαίδη Νταϊάνα Σπένσερ είχε γίνει πια, και επίσημα, η αγαπημένη πριγκίπισσα της Βρετανίας.

Περίπου δύο εκατομμύρια ήταν αυτοί που παρακολούθησαν την πορεία της Νταϊάνα από τον οίκο Clarence προς τον καθεδρικό ναό για να δουν έστω και λίγο την εκτυφλωτική νύφη. Από την αρχή έως το τέλος του ο γάμος ήταν ένα παραμύθι. Η νύφη έφτασε στην τελετή μέσα σε μία άμαξα της βασιλικής μοναρχίας που κατασκευάστηκε το 1881.

Παρά την πομπή και τις συνθήκες που περιβάλλουν την παραδοσιακή τελετή, η μοντέρνα νύφη έκανε μία αξιοσημείωτη αλλαγή στην τελετή.

Δεν υποσχέθηκε να «υπακούει» τον Κάρολο, όπως προστάζουν οι παραδοσιακοί γαμήλιοι όρκοι. Αντιθέτως, υποσχέθηκε να «αγάπη, ασφάλεια, τιμή και υπόσχεση». Η λέξη «υπακοή» απορρίφθηκε μετά από αίτημα του ζευγαριού, κάτι που προκάλεσε αίσθηση τότε.

Το ίδιο έκανε και λίγα χρόνια μετά η Κέιτ Μίντλετον στο δικό της γάμο με τον πρίγκιπα Γουίλιαμ. Η λέξη «υπακοή» πήγε περίπατο.

Το νυφικό της Νταϊάνα έκλεψε την παράσταση. Από ιβουάρ μεταξένιο ταφτά και σχεδιάστηκε από τους Elizabeth & David Emanuel, είχε ουρά 20 μέτρων και χειροποίητες λεπτομέρειες σχεδιασμένες πάνω, αλλά και 10.000 μαργαριτάρια! Η αξία του τότε έφτανε τα 12.000 δολάρια, ενώ σήμερα θα άγγιζε τα 41.000 δολάρια.

Το νυφικό δόθηκε ως κειμήλιο στους πρίγκιπες Ουίλιαμ και Χάρι το 2014, μετά από επιθυμία της ίδιας στη διαθήκη της να δοθεί στα παιδιά της όταν και οι δύο θα έχουν κλείσει τα 30 τους χρόνια

Πριν καν προλάβουν να γιορτάσουν την πρώτη επέτειο του γάμου τους, στις 21 Ιουνίου του 1982, υποδέχτηκαν το πρώτο τους παιδί και διάδοχο του θρόνου τον πρίγκιπα William Arthur Philip Louis.

Δύο χρόνια αργότερα, στις 15 Σεπτεμβρίου του 1984, έρχεται στον κόσμο, το δεύτερο τους, ο πρίγκιπας Henry Charles Albert David (Χάρι)

Πρίγκιπες, μάγισσες και δράκοι…

Από το ξεκίνημά του ο γάμος της Νταϊάνα και του Καρόλου δεν ήταν ευλογημένη με καλή τύχη… Ήταν το χρονικό μίας προαναγγελθείσας τραγωδίας. Με την ευρύτερη έννοια. Ήδη από τον καιρό που ήταν αρραβωνιασμένοι η Νταϊάνα διαισθανόταν ότι η Καμίλα έπαιζε πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή του αγαπημένου της.

Αυτό το προαίσθημα της έγινε βεβαιότητα όταν ανοίγοντας ένα μικρό πορτοφόλι, που ανήκε στον Κάρολο, βρήκε ένα χρυσό βραχιόλι με γαλάζιο κρεμαστό κόσμημα και τα αρχικά F&G. Τι σήμαιναν; Ο Κάρολος και η Καμίλα αυτοαποκαλούνταν Fred και Gladys για ξεκάρφωμα.

Η Νταϊάνα υπέφερε από ζήλεια και ξεκαθάρισε στον Κάρολο ότι επουδενί δεν θα στείλει αυτό το δώρο στην Καμίλα. Αλλά εκείνος, ούτε που την υπολόγισε και φυσικά το έστειλε. Ποτέ πρν δεν είχε σκεφτεί να μην παντρευτεί τελικά τον Κάρολο. Όταν μετά εκείνος πήρε στον μήνα του μέλιτός τους μία φωτογραφία της Καμίλα μαζί του, τότε ήταν που ξεχείλισε το ποτήρι. Η Νταϊάνα αρρώστησε από την ανησυχία της και άρχισαν τα πρώτα σημάδια της βουλιμίας.

Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της πέρασε διάφορες φάσεις κατάθλιψης: βρισκόταν κάτω από τεράστια πίεση. Έπρεπε να είναι τέλεια σε τόσους πολλούς ρόλους θέλοντας να ανταποκριθεί σε όλα τέλεια. Ο κόσμος τη λάτρευε, αλλά ποια ήταν η αναγνώριση της αγάπης από τον Κάρολο;

Εκείνος δεν μπορούσε να αντεπεξέλθει στη δύσκολη εγκυμοσύνη της. Ζήτησε… πειθαρχία! Αυτό έκανε τα πράγματα χειρότερα και οι καυγάδες ήταν πλέον καθημερινότητα.

Με τον ερχομό των παιδιών, η ενασχόληση μαζί τους ήταν κάτι που τους έκανε να ξεχνούν τα προβλήματά τους. Ο Κάρολος δημιούργησε ένα μοντέλο πατέρα και παραιτήθηκε από κάποια δημόσια καθήκοντα, βοηθώντας λίγο το γάμο του.

Και οι δύο ήταν περήφανοι για τους γιους τους και υπήρξαν κάποιες χαρούμενες οικογενειακές στιγμές. Δυστυχώς, όμως, οι προσεγγίσεις τους στην ανατροφή των παιδιών απείχαν παρασάγγας. Ο Κάρολος ήθελε να τα μεγαλώσει όπως πρόσταζε το βασιλικό πρωτόκολλο, ενώ η Νταϊάνα ως φυσιολογικά παιδιά, όπως των κοινών θνητών, με λίγες παραπάνω ελευθερίες.

Όμως τα προβλήματα δεν σταμάτησαν εκεί. Η Νταϊάνα γινόταν ολοένα και πιο αγαπητή στον κόσμο. Όταν το βασιλικό ζεύγος έκανε δημόσιες εμφανίσεις, το πλήθος παραληρούσε μαζί της και όχι με τον Κάρολο. Τα φλας άστραφταν για εκείνη. Μόνο για εκείνη, την ομορφιά της, τα ρούχα της, το χαμόγελό της. Κάτι παντελώς άγνωστο για τον διάδοχο του θρόνου που άρχισε να τον κάνει να νιώθει άβολα.

Η Νταϊάνα απολάμβανε την αγάπη αυτή που της έδειχνε ο κόσμος, όμως ο Κάρολος άρχιζε να ανησυχή. Σε κάθε ευκαιρία που έβρισκε μείωνε και ασκούσε κρτιτική στη σύζυγό του. Μπορεί να πει κανείς ότι η Νταϊάνα ζούσε ανάμεσα σε δύο κόσμους.

Ο πρίγκιπας της έδινε την αίσθηση ότι δεν εκπλήρωνε τα βασιλικά της καθήκοντα, ότι ήταν ανώριμη και ιδιότροπη. Επίσης, τόσο ο Κάρολος, όσο και το παλάτι επέκριναν την προσήλωση της Νταϊάνα στους φτωχούς και τους ασθενείς, ιδιαιτέρως στους ασθενή με AIDS.

Ποιος δεν θυμάται τις αντιδράσεις όταν έδωσε πρόθυμα το χέρι της σε ασθενή με AIDS.

Όμως ο λαός την έβλεπε ως ηρωίδα, ως θεά, ως πρότυπο της νεότητας και της ομορφιάς. Αυτό μεγάλωνε την οργή του πρίγκιπα με αποτέλεσμα ο γάμος τους να πλήττεται ανεπανόρθωτα.

Κι ύστερα ήρθε το χάσμα...

Ο Κάρολος απομακρυνόταν ακόμη περισσότερο από τη Νταϊάνα. Ποτέ το ζευγάρι δεν είχε κοινά ενδιαφέροντα. Αυτή ήταν η βασική αποτυχία τους.

Εκείνη ήθελε να μιλά με τις ώρες με φίλους για τις νέες τάσεις της μόδας, το σινεμά και τους τηλεοπτικούς σταρ, θέματα που βαριόταν ανηλεώς ο διάδοχος του θρόνου και τα έβρισκε μπανάλ. Εκείνος από την πλευρά του αγαπούσε τη λογοτεχνία, την ιστορία, τη ζωγραφική, την αρχιτεκτονική και τη φιλοσοφία. Όμως εκείνη αρνιόταν να διαβάσει το παραμικρό για αυτά. Δεν υπήρχε ούτε ένας κοινό θέμα συζήτησης, πέραν ό,τι αφορούσε τα παιδιά τους

Πριν από λίγα χρόνια ο πρώην επικεφαλής εκπρόσωπος Τύπου του Καρόλου και της Νταϊάνα αποκάλυψε σημεία και τέρατα για τη ζωή του βασιλικού ζεύγους. Οι δυο τους είχαν αποξενωθεί και ο γάμος τους άρχισε να καταρρέει μεσα σε μόλις 9 χρόνια. Παρόλα αυτά δημοσίως έδειχναν ένα αγαπημένο και ενωμένο ζευγάρι.

Όπως είχε γράψει η βρετανική Daily Mail ο Dickie Arbiter εργαζόταν στο βασιλικό γραφείο Τύπου από το 1988 μέχρι το 2000. Οι αποκαλύψεις του φιλοξενούνται στο βιβλίο του με τίτλο: «On Duty With The Queen: My Time As A Buckingham Palace Press». Το βιβλίο αυτό είναι γεμάτο αναφορές στην ζωή του βασιλικού ζεύγους. Στα αποσπάσματά του αναφέρεται ότι Κάρολος και Νταϊάνα ζούσαν σε διαφορετικά σπίτια: εκείνη στο παλάτι του Κέσινγκτον, ενώ εκείνος στο Highgrove.

Παρόλα αυτά ήταν πρόθυμοι να κάνουν τις απαραίτητες εμφανίσεις ως ζευγάρι. Συνήθιζαν να φεύγουν μαζί, αλλά σύντομα έπαιρναν διαφορετικά αυτοκίνητα μετά από μία στάση στο Παλάτι St. James.

Ο πρώην εκπρόσωπος Τύπου του Μπάκιγχαμ αποκάλυψε την απόσταση του ζευγαριού κατά το ταξίδι τους στην Ινδία. Εκεί έκαναν υπεράνθρωπες προσπάειες να δείξουν ερωτευμένοι, αλλά απέτυχαν. Η Νταϊάνα επισκέφθηκε μόνη της το Ταζ Μαχάλ, το μνημείο – σύμβολο της αιώνιας αγάπης. Η μοναχική της φωτογραφία που κάθεται στο παγκάκι μπροστά από το μνημείο, τρεις ημέρες πριν από του Αγίου Βαλεντίνου εκείνης της χρονιάς, ράγισαν καρδιές. Η φωτογραφία αυτή έκανε το γύρο του κόσμου

Όταν ρωτήθηκε από τους ρεπόρτερ για αυτήν την επίσκεψη, σχολίασε ότι ήταν μία θεραπευτική εμπειρία. Παρά τις φημολογίες ότι την άφησε μόνη της στην επίσκεψη, εκείνη θα συμμετείχε σε μία βράβευση στη Τζαϊπούρ, όπου ο Κάρολος θα λάμβανε μέρος σε αγώνα πόλο.

Όπως αναφέρειο Arbiter, ήταν λίγο διστακτική στο να πάει στην εκδήλωση, αλλά τελικά συμφώνησε μετά από μεγάλη προσπάθεια. Παρολα αυτά η διάθεσή της μαρτυρούσε τον πόνο της. Κατά τη διάρκεια της τελετής βράβευσης, ο Κάρολος λέγεται ότι ξέχασε να τη φιλήσει on stasge, αφότου εκείνη του έδωσε το βραβείο του.

«Όταν αντιλήφθηκε το λάθος του, επέστρεψε κακήν κακώς και με το κοινό να κοιτά αποσβολωμένο, και πήγε να φιλήσει τη γυναίκα του στο μάγουλο. Όμως εκείνη ασυναίσθητα γύρισε το κεφάλι της και το φιλί προσγειώθηκε δίπλα στο αυτί της», πρόσθεσε ο Arbiter.

O Arbiter θυμάται ακόμη ένα περιστατικό που έκανε τα θεμέλια του γάμου τους να τρίξουν επικίνδυνα. Τον Ιούνιο, ο πρίγκιπας Κάρολος αναγκάστηκε να νοσηλευτεί για μερικές ημέρες στο νοσοκομείο καθότι είχε σπάσει το χέρι του. Τότε δεν τον είχε επισκεφθεί κανείς άλλος παρά μόνον η Καμίλα, η οποία είχε κάνει ανεπίσημη επίσκεψη.

Το περιστατικό αυτό είχε αναφέρει και ο σωματοφύλακας της Νταϊάνα, Κεν Γουόρφ, τονίζοντας ότι όταν η πριγκίπισσα θέλησε να επισκεφθεί τον σύζυγό της μετά το ατύχημα, ο Κάρολος την απέρριψε και τη μόνη που δέχθηκε στο δωμάτιο ήταν η Καμίλα. «Η Νταϊάνα μου το εκμυστηρεύτηκε, ότι αυτό ήταν το τελειωτικό χτύπημα. Είχε χάσει τη συμπόνια της για τον σύζυγό της», είχε πει ο Γουόρφ.

Η αιώνια... (αγαπημένη) Καμίλα

Υπήρχε μία γυναίκα που είχε την ίδια ιδιοσυγκρασία με τον Κάρολο: η Καμίλα Σαντ, όπως ήταν το πατρικό της. Είχαν γνωριστεί το 1970 και παρέμειναν μαζί μέχρι το 1971, οπότε και χώρισαν όταν ο Κάρολος κατατάχθηκε στο Βασιλικό Ναυτικό. Ησχέση τους ξαναφούντωσε κατά τη διάρκεια του γάμου του Καρόλου με τη Νταϊάνα και αυτό έφερε την ανατροπή στη ζωή του ζευγαριού και όλης της οικογένειας.

Η Καμίλα δεν ήταν όμορφη, δεν ήταν είδωλο της μόδας, ήταν όμως μία γυναίκα με καλλιέργεια. Για τον Κάρολο η Καμίλα ήταν μία αληθινή φίλη. Τον άκουγε όταν είχε προβλήματα και εκείνος ακολουθούσε τις συμβουλές της.

Το ζευγάρι συναντιόταν κρυφά στο Highgrove, την εξοχική κατοικία του Καρόλου. Ήταν βολικό μέρος, καθώς η Καμίλα έμενε πολύ κοντά.

Αντίθετα, η Νταϊάνα πήγαινε εκεί πολύ σπάνια. Προτιμούσε να μένει στο Λονδίνο τα Σαββατοκύριακα. Ο Κάρολος ποτέ δεν κράτησε μυστικό ότι διατηρούσε φιλικές σχέσεις με τους Πάρκερ – Μπόουλς. Θα μπορούσε δηλαδή να συνταντήσει κάποια στιγμή η Νταϊάνα την Καμίλα στο Highgrove και να μην δημιουργηθεί άσχημη εντύπωση. Σε κάθε περίπτωση όμως, φίλοι και άνθρωποι στην υπηρεσία του Καρόλου γνώριζαν για πολύ καιρό ότι ο διάδοχος του θρόνου απατούσε τη γυναίκα του και μάλιστα στο κρεβάτι που είχε διαλέξει η ίδια!

Ο πρίγκιπας κορόιδευε τον εαυτό του εάν νόμιζε ότι η Νταϊάνα δεν είχε καταλάβει τίποτα. Αρχικά ήταν μόνο μία ιδέα, η οποία άρχισε να κερδίζει έδαφος. Όταν τσακώνονταν, ο Κάρολος πήγαινε στο Highgrove. Συχνά επέστρεφε τις πρωινές ώρες και μετά ξάπλωνε για το υπόλοιπο της νύχτας σε ένα μικρό κρεβάτι στο βεστιάριο.

Πού ήταν; Η Νταϊάνα μία μέρα αποφάσισε να κάνει έκπληξη στον σύζυγό της στο Highgrove, τα μαξιλάρια του καναπέ βρίσκονταν μπροστά στο τζάκι και το υπηρετικό προσωπικό χαμήλωσε το βλέμμα με ντροπή στο πάτωμα. Ποιος ήταν ακόμη εκεί; Μία δύσκολη στιγμή για την πριγκίπισσα. Έκανε σκηνή μπροστά του, έκλαιγε και ούρλιαζε. Δεν του έκανε καμία εντύπωση. Η πριγκίπισσα άρχισε πάλι να κάνει επιδρομές στο ψυγείο και η βουλιμία την κυρίευσε ξανά.

Το 1985, τότε που ο Κάρολος αναθέρμανε τη σχέση του με την Καμίλα, η Νταϊάνα άρχισε να αυτοκαταστρέφεται. Με υπνωτικά χάπια, πέφτοντας από τις σκάλες και άλλα τέτοια τρελά, έδινε σήματα ότι χρειαζόταν βοήθεια. Όμως ο Κάρολος και η βασιλική οικογένεια δεν λάμβαναν αυτά τα σήματα. Η Νταϊάνα η αγαπημένη θεά, η ωραία του παραμυθιού, ήταν ψυχολογικά χάλια για περισσότερα από πέντε χρόνια.

Το 1986 η ψυχολογική της κατάσταση βρισκόταν στα τάρταρα. Η καρδιά της ήταν άδεια και μόνη. Αλλά ήταν γεμάτη λαχτάρα για ζωή, θέληση και πάθος. Μία γυναίκα 25 ετών δεν μπορούσε να ζήσει χωρίς αγάπη, χωρίς στοργή. Έτσι ξεκίνησε από την αρχή.

Ο σωματοφύλακας

Η Νταϊάνα βρήκε έψαχνε έναν δάσκαλο ιππασίας για τους γιους της Γουίλιαμ και Χάρι.

Ήταν ο Τζέιμς Χιούιτ, ένας από τους σωματοφύλακες, ο οποίος ήταν και δάσκαλος ιπασσίας έδειξε πρόθυμς να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην πριγκίπισσα και τους γιους της. Ο λοχαγός Χιούιτ ήταν ένας γοητευτικός άνδρας, τον οποίο η Νταϊάνα είχε συμπαθήσει από την αρχή.

Ήταν ενθουσιασμένη από την κατανόησή του και αποφάσισε και εκείνη να πάρει μερικά μαθήματα ιππασίας. O Χιούιτ ένιωθε περήφανος: ποτέ πριν δεν είχε τόσο καλούς μαθητές. Και πολύ σύντομα συνειδητοποίησε ότι η Ναϊάνα ήταν ψυχολογικά ασταθής. Το να της κλέψει την καρδιά ήταν το μόνο εύκολο.

Οι δυό τους ήρθαν πολύ κοντά. Της πρόσφερε τον εαυτό του ως έμπιστο φίλο, άκουγε τις ανησυχίες της και την κολάκευε. Τελικά, η Νταϊάνα σκέφτηκε «έχω έναν άνδρα στο πλευρό μου». Αυτό που έκανε το παιχνίδι ακόμη ευκολότερο ήταν και η συμπάθεια που είχαν στον «θείο Τζέιμς» και οι μικροί Γουίλιαμ και Χάρι.

Λέγεται ότι με τα μαθήματα του Χιούιτ η Νταϊάνα ξεπέρασε τη φοβία της για τα άλογα

Πολύ γρήγορα κατάλαβε ότι η Νταϊάνα δεν ήταν αυτή η θεά με την αυτοπεποίθηση στα ύψη που έβλεπε στα μέσα ενημέρωσης. Ήταν μία ντροπαλή, ανασφαλής, πληγωμένη και θλιμμένη ύπαρξη. Ήταν η μεγάλη του ευκαιρία. Μικρές διαβεβαιώσεις, το πρώτο κοινό μυστικό, ένα πεταχτό φιλί αποχαιρετισμού και η φαντασία άρχισε να οργιάζει. Ο Χιούιτ κατάφερε να κάνει τη Νταϊάνα να αφιερωθεί σ΄αυτόν.

Ήταν το άκρως αντίθετο με τον Κάρολο: είχε πάντα χρόνο για εκείνη, άκουγε κάθε της λέξη. Της έκανε να νιώσει ότι είναι ποθητή, ενδιαφέρουσα, συναρπαστική. Ο Τζέιμς την έβλεπε σαν γυναίκα και όχι σαν πριγκίπισσα. Εκείνη δεν ήθελε να προδώσει την πίστη της και το γάμο της. Ήταν βέβαιη ότι θα αγαπούσε τον Κάρολο για πάντα. Όμως ο παγωμένος γάμος τους άνοιξε την πόρτα στον Χιούιτ: Η πριγκίπισσα απίστησε και απέκτησε σεξουαλική σχέση με τον δάσκαλο της ιππασίας.

Όταν, παρά τις προφυλάξεις, η σχέση της Νταϊάνας με τον Τζέιμς Χιούιτ άρχισε να γίνεται γνωστή, μια φήμη άρχισε να «πλανάται» σχετικά με την πατρότητα του πρίγκιπα Χάρι. Η Νταϊάνα ήταν απαρηγόρητη και μια μέρα ξέσπασε σε λυγμούς ενώ πίστευε ότι οι φήμες προέρχονταν από τον κύκλο του πρίγκιπα Καρόλου.

Όπως γράφει ο σωματοφύλακας της πριγκίπισσας Κεν Γουόρφ, ο Χάρι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να είναι γιος του λοχαγού, αφού γεννήθηκε τον Σεπτέμβριο του 1984, όταν ο αδελφός του πρίγκιπας Ουίλιαμ ήταν 18 μηνών, ενώ η γνωριμία της Νταϊάνας με τον Τζέιμς Χιούιτ έγινε το καλοκαίρι του 1986.

«Η μοναδική αγάπη της ζωής της ήταν ο Κάρολος»

Ο πρίγκιπας Κάρολος ήταν ο έρωτας της ζωής της Νταϊάνα όπως είχε αποκαλύψει ένας από τους πιο έμπστούς της. Παρά τις διάφορες σχέσεις που είχε αναπτύξει τα τελευταία χρόναι της ζωής της, η μία και μοναδική της αγάπη ήταν ο άνδρας της, είχε πε ιη Lucia Flecha de Lima .

Η σύζυγος του πρώην πρέσβη της Βραζιλίας στο Λονδίνο σπάνια μιλούσε για τη φιλία της με τη Νταϊάνα. Μίλησε μόνο λίγο πριν την πρεμιέρα της ταινίας «Νταϊάνα» με πρωταγωνίστρια την Ναόμι Γουότς και που εστίαζε στη σχέση της πριγκίπισσας με τον πακιστανό καρδιοχειρουργό, Χασνάτ Καν.



«Εάν με ρωτήσετε αν είχε πάθος για τον Χασνάτ, δεν ξέρω, είναι πιθανό. Για τον Ντόντι αλ Φαγέντ, είμαι σίγουρη ότι δεν είχε. Το ξέρω γιατί την ρώτησα. Η μία και μοναδική, αληθινή αγάπη της ζωής της ήταν ο Κάρολος. Για αυτό δεν έχω καμία αμφιβολία».

Η Lucia και η Νταϊάνα έγιναν φίλες το 1990, όταν συναντήθηκαν σε μία επίσημ εκδήλωση. Οι δύο γυναίκες ήρθαν τόσο κοντά που είχαν συνατηθεί μερικές φορές από κοντά, ενώ όταν έστειλαν το σύζυγό της στην Ουάσινγκτον το 1993, μιλούσαν τακτικά στο τηλέφωνο.

Το βασιλικό διαζύγιο

Παρά το γεγονός ότι ήταν και οι δύο παντρεμένοι τότε, το 1986 Κάρολος και Καμίλα αναθέρμαναν τη σχέση τους, που είχε λήξει το 1971.

Το 1992 διέρρευσαν στον Τύπο μία σειρά από κασέτες ηχογραφημένων τηλεφωνημάτων με συζητήσεις του Καρόλου και της Καμίλα. Άλλο που δεν ήθελαν τα ταμπλόιντ που ονόμασαν την υπόθεση «Καμίλα-γκέιτ».

Την ίδια χρονια, το παλάτι έλαβε επισήμως γνώση για τα προβλήματα στο γάμο Καρόλου – Νταϊάνα, και το Δεκέμβριο ανακοινώθηκε ότι χωρίζουν.

Το 1994 Κάρολος και Νταϊάνα παραδέχθηκαν σε διαφορετικές τηλεοπτικές συνεντεύξης τη μοιχία, και ο Κάρολος ονόμασε επισήμως την Καμίλα, ως ερωμένη του. Ένα χρόνο μετά εκείνη χώρισε με τον Άντριου, ενώ το 1996 βγήκε και επίσημα το διαζύγιο του Καρόλου.

Το 1998, ένα χρόνο μετά τον τραγικό χαμό της Νταϊάνα σε τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι, η Καμίλα γνώρισε τους πρίγκιπες Ουίλιαμ και Χάρι, ενώ Κάρολος και Καμίλα είχαν κρατήσει τη σχέση τους μακριά από τα δημόσια βλέμματα μέχρι το 1999, όταν εμφανίστηκαν μαζί για πρώτη φορά.

Το 2000 η Βασίλισσα αναγνώρισε τη σχέση του Καρόλου με την Καμίλα με ένα γεύμα και τον Απρίλιο του 2005 σε μία πολιτική τελετή παντρεύτηκαν με κουμπάρο τον Ουίλιαμ.

«Σαν κερί στον άνεμο» : Η πριγκίπισα έσβησε...

Ήταν 31 Αυγούστου του 1997 όταν η Νταϊάνα πέρασε στην αιωνιότητα, συγκλονίζοντας τον κόσμο με τον θάνατό της σε αυτοκινητικό δυστύχημα.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, η Νταϊάνα με τον αγαπημένο της Ντόντι Αλ Φαγιέντ αναχώρησαν από το ξενοδοχείο Ritz για να επιστρέψουν στο διαμέρισμά τους στο Παρίσι.

Οι δυο τους μαζί με τον οδηγό Ανρί Πολ και τον Τρέβορ Ρις Τζόουνς, μέλος της προσωπικής της φρουράς, μπήκαν στην μαύρη Mercedes-Benz S280, την ώρα που δεκάδες παπαράτσι ζητούσαν ένα καρέ τους.

Φεύγοντας από το πίσω μέρος του ξενοδοχείου, από την έξοδο Rue Cambon, κατευθύνθηκαν από προς τη σήραγγα Pont de l'Alma, όπου γράφτηκε και το τέλος.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου, που είχε αγγίξει τα 105 χλμ./ώρα, έχασε τον έλεγχο λίγα λεπτά μετά την είσοδο στην σήραγγα και προσέκρουσε σε μια τσιμεντένια κολόνα.

Ο οδηγός Ανρί Πολ και ο Αλ Φαγιέντ, που ήταν συνοδηγός, πέθαναν ακαριαία. Ο σωματοφύλακας Ρις Τζόουνς είχε χάσει τις αισθήσεις, ύστερα από χτύπημα στο κεφάλι.

Η πριγκίπισσα Νταιάνα, ωστόσο, είχε ακόμα τις αισθήσεις της την ώρα που οι παπαράτσι έφθαναν στο σημείο για να τραβήξουν φωτογραφίες του συμβάντος. Αρκετή ώρα μετά την απεγκλώβισαν και τη μετέφεραν στο νοσοκομείο.

Η καρδιά της σταμάτησε να χτυπά στις 04:00 το πρωί της Κυριακής, μετά από πολλές καρδιακές προσβολές και παρά τη συνεχή προσπάθεια των γιατρών να την επαναφέρουν…

H «πριγκίπισσα του λαού» έσβησε σαν κερί στον άνεμο… όπως ήταν ο τίτλος του τραγουδιούι που έγραψε για εκείνη ο Έλτον Τζον. Μόλις 36 ετών…