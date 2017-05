Τρόμος στη Βρετανία: Τουλάχιστον 22 νεκροί από έκρηξη στο Manchester Arena [photos+vds]

Μία μαύρη μέρα ξημέρωσε στη Βρετανία, η οποία μέχρι στιγμής θρηνεί 22 ανθρώπινες ζωές, σύμφωνα με νεώτερο απολογισμό, μετά την τρομοκρατική επίθεση στο Manchester Arena, όπου διεξαγόταν συναυλία της αμερικανίδας ποπ καλλιτέχνιδας, Αριάνα Γκράντε. Από την επίθεση οι τραυματίες ανέρχονται σε περισσότερους από 50.

Η έκρηξη σημειώθηκε στις 22:35 το βράδυ ώρα Βρετανίας. Η πρωθυπουργός της Βρετανίας, Τερέζα Μέι, εξέφρασε τη λύπη της για το γεγονός και τόνισε ότι οι σκέψεις της βρίσκονται στα θύματα αυτού που η αστυνομία «διαχειρίζεται ως τρομοκρατική επίθεση».

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι μια έκρηξη σημειώθηκε στο φουαγιέ, έξω από τον συναυλιακό χώρο αλλά μέσα στο κτίριο.

Ασθενοφόρα με παραϊατρικό προσωπικό έσπευσε στο σημείο της τραγωδίας δηλώνοντας στο BBC ότι περισυνέλλεξαν τραυματίες που έφεραν τραύματα σαν από «καρφιά». Η Υπηρεσία του North West με ασθενοφόρα της μετέφερε 59 τραυματίες σε νοσοκομεία, ενώ παρείχε τις πρώτες βοήθειες σε τραυματίες που περπατούσαν.

Η Αστυνομία του Μάντσεστερ έχει εγκαταστήσει ένα τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης μετά την επίθεση το: 0161 856 9400.

Πληροφορίες για τον ή τους δράστες δεν είχαν γίνει γνωστές μέχρι τα ξημερώματα της Τρίτης. Ωστόσο, όπως αναφέρει το BBC, ανεπιβεβαίωτες πληροφρίες από δύο αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν σε καθεστώς ανωνυμίας ανέφεραν ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε από καμικάζι αυτοκτονίας.

Developing Large amount of ambulances heading to Manchester Arena Following Reports of 2 Explosions pic.twitter.com/ezLWuzM8ii — Al Bree (@nlitenmebabe) May 22, 2017

Με τη σειρά του, το CNN ανέφερε ότι μια από τις βόμβες περιείχε καρφιά, μια πρακτική που χρησιμοποιείται από τρομοκράτες για να αυξηθεί ο αριθμός των νεκρών.

JUST IN: @gmpolice confirm "a number" of fatalities, injuries after reported explosion at Manchester Arena https://t.co/A0cXwCMYTd pic.twitter.com/tj6QxVtFyF — CBS News (@CBSNews) May 22, 2017

Το κοινό της Αριάνα Γκράντε είναι νεαρό στην ηλικία, με βρετανικά ΜΜΕ να εικάζουν ότι ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται παιδιά και έφηβοι.

Η αστυνομία του Μάντσεστερ ζήτησε από τον κόσμο να αποφύγει την περιοχή.

Βίντεο που κυκλοφορούν σε κοινωνικά δίκτυα δείχνουν τον κόσμο να τρέχει πανικόβλητος για να βγει από τον συναυλιακό χώρο.

Ambulances head to Manchester arena after explosion pic.twitter.com/lugPdRtxNc — Zora Suleman (@ZoraSuleman) May 22, 2017

Εκπρόσωπος της τραγουδίστριας δήλωσε ότι η Αριάνα Γκράντε είναι καλά. «Ερευνάται το τι συνέβη» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πανικός και αντικρουόμενες πληροφορίες

«Ο κόσμος άρχισε να φωνάζει και να τρέχει, πέταξαν στο έδαφος παλτά και τηλέφωνα. Τα παράτησαν όλα» δήλωσε στο BBC ο 22χρονος Ρόμπερτ Τέμπκιν από το Middlesbrough.

«Οι άνθρωποι φώναζαν ότι είχαν δει γύρω τους αίματα ενώ άλλοι ισχυρίζονταν ότι έσκασαν απλώς μερικά μπαλόνια» είπε ο ίδιος, και συμπλήρωσε: «Υπήρχαν πολλά ασθενοφόρα. Είδα κάποιον να δέχεται τις πρώτες βοήθειες. Δεν ξέρω τι του συνέβη τελικά».

VIDEO of people in panic after huge explosion in #Manchester arena. Many confirmed fatalities by police! Terrible!pic.twitter.com/rvCdz03PaF — Democrats for Trump (@YoungDems4Trump) May 22, 2017

Ο Όλιβερ Τζοουνς, 17 ετών, ήταν στη συναυλία με την 19χρον η αδελφή του. «Ημουν στην τουαλέτα όταν άκουσαν έναν δυνατό κρότο μερικά λεπτά αφότου είχε τελειώσει η συναυλία […] Ο κόσμος άρχισε να τρέχει και να ουρλιάζει προς μια κατεύθυνση και μετά άλλοι γύρναγαν και έτρεχαν από την άλλη» είπε ο νεαρός, συμπληρώνοντας ότι έτρεχαν και οι άντρες της ασφάλειας του συναυλιακού χώρου.

Συγκλονισμένη δηλώνει η τραγουδίστρια

Συγκλονισμένη από την τρομοκρατική επίθεση στο Manchester Arena η δημοφιλής τραγουδίστρια Αριάνα Γκράντε. Η 23χρονη καλλιτέχνης είχε μόλις αποχαιρετίσει το κοινό της όταν εξερράγη ο εκρηκτικός μηχανισμός.

Η νεαρή τραγουδίστρια δεν τραυματίστηκε και την απομάκρυναν άμεσα από τον συναυλιακό χώρο. Λίγες ώρες μετά το μακελειό, έστειλε μήνυμα στους θαυμαστές της μέσα από τον λογαριασμό της στο twitter.

«Είμαι συγκλονισμένη από τα βάθη της καρδιάς μου. Λυπάμαι πολύ. Δεν έχω λόγια», έγραψε.

Πανηγυρίζουν οι τζιχαντιστές

Υποστηρικτές του Ισλαμικού Κράτους γιόρτασαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την έκρηξη, παρά το γεγονός ότι δεν έχει γίνει επίσημη ανάληψη ευθύνης από τους τζιχαντιστές.

Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι διαχειρίζεται την έκρηξη ως ύποπτη “τρομοκρατική ενέργεια.”