Τρομακτικό: Η στιγμή που μονοθέσιο αεροπλάνο συντρίβεται δίπλα σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας [photos+vds]

Τη στιγμή που το αεροπλάνο έπεσε πάνω στα καλώδια, ακούστηκε μία ισχυρή έκρηξη και βγήκαν τεράστιες φλόγες.

Σύμφωνα με το Russia Today, ο πιλότος επέζησε, ενώ από τύχη δεν υπήρξαν θύματα καθώς εκείνη τη στιγμή κινούνταν στο δρόμο πολλά αυτοκίνητα.

Eastbound traffic blocked from Cyrus Way pic.twitter.com/2ZkVRN2h0l

Plane down no injuries pic.twitter.com/PEYzmooKLk

Several vehicles damaged, traffic on SR525 north and south blocked at HPB SW pic.twitter.com/wHnvo6VAxR