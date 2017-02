Trash Trump: Φαστ φουντ σε ασημένιο δίσκο, ελάχιστος ύπνος, μηδέν άσκηση

Αυτό διαπιστώνει το Axios, σε αφιέρωμα του στις συνήθειες του Αμερικανού προέδρου.

Στην προεκλογική καμπάνια, ουσιαστικά τρεφόταν με φαγητό «το τρίο της κολάσεως» Domino's, KFC και McDonald's, ενώ έπινε όλη ημέρα αναψυκτικά, όπως είπαν συνεργάτες του στο Axios.

Τώρα, που είναι πλέον στον Λευκό Οίκο, έχει αλλάξει κάπως τις διατροφικές προτιμήσεις του. Ακόμη πίνει αναψυκτικά και επιμένει στις μπριζόλες – αλλά του αρέσουν και τα θαλασσινά και τα ψάρια. Όσο για σαλάτα, έτσι να βρίσκεται δίπλα στο κρέας...

Διαβάστε ακόμη: Μέσα στo νέο παλάτι του Τραμπ: Χλιδή δίπλα στο Λευκό Οίκο [photos]

Η μπριζόλα του ψημένη σε σημείο να κάνει... γκελ στο πιάτο.

Great afternoon in Ohio & a great evening in Pennsylvania - departing now. See you tomorrow Virginia! pic.twitter.com/jQTQYBFpdb