Τα social media τρολάρουν την οικογενειακή φωτογραφία Τραμπ - Πάπα

Στο Βατικανό βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μαζί με τη σύζυγό του Μελάνια και την κόρη του Ιβάνκα, στο πλαίσιο της 9ήμερης παγκόσμιας περιοδείας του που θα ολοκληρωθεί το Σάββατο.

O πρόεδρος της Αμερικής και ο Πάπας Φραγκίσκος είχαν εγκάρδια χειραψία μπροστά στις κάμερες και το κλίμα της συνάντησής τους ήταν θερμό, παρά τις έντονες ιδεολογικές τους διαφορές, κυρίως όσον αφορά το προσφυγικό.

Όταν όμως όλοι συγκεντρώθηκαν για την οικογενειακή φωτογραφία, το ύφος του Πάπα, το αντίστοιχο ύφος του Τραμπ, και οι μαυροφορεμένες Μελάνια και Ιβάνκα έγιναν αντικείμενο τρελής σάτιρας στα social media.... με ολίγη από... Οικογένεια Άνταμς, Omen και... Star Wars!

Απολαύστε μερικά από τα πιο ευφάνταστα tweets

I photoshopped in the kid from THE OMEN and it’s so perfect it’s unnerving. pic.twitter.com/I3wGIrbvBW — James White (@Signalnoise) May 24, 2017

First still from "Avengers: Infinity War" pic.twitter.com/M9u3OrraxE — Mike Denison (@mikd33) May 24, 2017

This is a pretty weird Dolce and Gabbana ad! pic.twitter.com/11R2daVKfD — Emalie Marthe (@The_Sample_Life) May 24, 2017

It's our big Star Wars preview reveal day at Vanity Fair! pic.twitter.com/3VFD9pIdTv — Matt Lynch (@mbradylynch) May 24, 2017

Άμα πεθάνει δηλαδή ο Τραμπ τι θα βάλουν; pic.twitter.com/TFrA0FQwIM — Λίτσα Χάρου (@LitsaXarou) May 24, 2017