Συνεχίζει τον πόλεμο στα ΜΜΕ ο Τραμπ

«Ανέκδοτο» αποκάλεσε τα ιστορικά μέσα ενημέρωσης New York Times και CNN ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μέσω του λογαριασμού του στο Twitter, όταν αυτά αντέδρασαν για τον αποκλεισμό τους από την επίσημη ενημέρωση

Στους δημοσιογράφους του τηλεοπτικού δικτύου CNN, της εφημερίδας The New York Times, του ιστότοπου Politico, της εφημερίδας The Los Angeles Times και του ιστότοπου BuzzFeed δεν επιτράπηκε να παρακολουθήσουν την ενημέρωση χωρίς κάμερα που έκανε ο εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Σον Σπάισερ.

Αντιθέτως επετράπη σε συντηρητικά ΜΜΕ πολύ μικρότερου κύρους, όπως το δίκτυο One America News Network, που προσφέρει ιδιαίτερα ευνοϊκή κάλυψη στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, να είναι παρόντα.

Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Σον Σπάισερ δεν εξήγησε γιατί εξαιρέθηκαν τα συγκεκριμένα ΜΜΕ από την ενημέρωση.

Δημοσιογράφοι περίπου 12 μέσων ενημέρωσης ήταν παρόντες στην ενημέρωση, συμπεριλαμβανομένων του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς, του Bloomberg και του CBS. Ο διαπιστευμένος συντάκτης του Associated Press δεν παρέστη σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους συναδέλφους του που αποκλείστηκαν.

Ο Σπάισερ είπε ότι «η δουλειά μας είναι να διασφαλίσουμε ότι επικοινωνούμε με τους ανθρώπους στα μέσα ενημέρωσης. Θέλουμε να απαντάμε στις ερωτήσεις σας, αλλά δεν χρειάζεται να κάνουμε τα πάντα μπροστά στην κάμερα κάθε μέρα».

Η ενημέρωση των δημοσιογράφων χωρίς κάμερα δεν είναι ασυνήθιστη. Ο Λευκός Οίκος καλεί συχνά εξάλλου επιλεγμένα ΜΜΕ για να τα ενημερώσει, τις περισσότερες φορές για ζητήματα ειδικού ενδιαφέροντος. Πάντως οι ενημερώσεις, μπροστά στην κάμερα ή όχι, είναι συνήθως ανοιχτές σε όλους και μπορεί να υποβληθεί οποιαδήποτε ερώτηση.

Η απόφαση του Σπάισερ προκάλεσε δριμύτατες αντιδράσεις από ορισμένα ΜΜΕ που αποκλείστηκαν.

Ο ΝτόνταλντΤραμπ επιτίθεται συστηματικά εναντίον μέσων ενημέρωσης. «Τα μέσα των ΨΕΥΔΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ (οι αποτυχημένοι @nytimes, @NBCNews, @ABC, @CBS, @CNN) δεν είναι δικός μου εχθρός, είναι εχθρός του αμερικανικού λαού», έγραψε ο Τραμπ στον λογαριασμό του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter την περασμένη εβδομάδα.

Ορισμένοι επικριτές του ρεπουμπλικάνου θεωρούν ότι ο τρόπος που αντιμετωπίζει τα ΜΜΕ θέτει σε κίνδυνο την ελευθερία του Τύπου.

Ο Στίβεν Μπάνον, στενός σύμβουλος του Τραμπ, προέβλεψε την Πέμπτη ότι οι σχέσεις του Λευκού Οίκου με τα μέσα ενημέρωσης θα συνεχίσουν να επιδεινώνονται «μέρα τη μέρα».