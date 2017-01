Συγκρίσεις της ορκωμοσίας Τραμπ σε σχέση με τον Ομπάμα

Διαβάστε ακόμη: «Αγνωστος» Ομπάμα: Αδημοσίευτες εικόνες από τον φωτογράφο του Λευκού Οίκου

Ήδη κυκλοφορούν στο διαδίκτυο πολλές φωτογραφίες που αποδεικνύουν ότι η προσέλευση ήταν ιδιαίτερη φτωχή στην τελετή ορκωμοσίας.

Αν και οι φωτογραφίες δεν είναι απαραίτητα ο πιο αξιόπιστος τρόπος καθότι κάποια τμήματα του γκαζόν είχαν καλυφθεί σήμερα και η διάταξη των παρευρισκομένων ήταν διαφορετική, η Washinton Post δίνει και ένα περισσότερο αντικεινμενικό μέτρο.

Η αρμόδια για τις μεταφορές Αρχή της Ουάσινγκτον, σημειώνει πως από τις 11 π.μ. 193.000 επιβάτες μεταφέρθηκαν από το σύστημα συγκοινωνιών της πόλης. Την ίδια ώρα το 2009, ο αριθμός ήταν 513.000 άνθρωποι, σύμφωνα με το WMATA.

Metro Ridership: As of 11am, 193k trips taken so far today. (11am 1/20/13 = 317k, 11am 1/20/09 = 513k, 11am 1/20/05 = 197k) #wmata