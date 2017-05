Συγκλονιστικές μαρτυρίες από το Manchester Arena

Σοκάρουν οι ματυρίες όσων παρευρέθηκαν στο Manchester Arena για τη συναυλία της Ariana Grande ήταν πολλά παιδιά, καθώς το κοινό της 23χρονης τραγουδίστριας είναι κυρίως έφηβοι, και οι γονείς τους που είτε τα συνόδευαν είτε είχαν πάει για να τα πάρουν.

Η Abby Mullen είδε την έκρηξη να σημειώνεται λίγα μέτρα μακριά της. «Ανθρώπινο δέρμα και κόπρανα πετάχτηκαν παντού, ακόμα και στα μαλλιά μου και την τσάντα μου. Ακόμα βρίσκω ένας Θεός ξέρει τί στα μαλλιά μου. Αυτός ο ήχος, το αίμα και όσοι έτρεχαν να σωθούν με μέλη τους και κομμάτια από δέρμα να λείπουν, δεν θα φύγουν ποτέ από το μυαλό μου ούτε από το μυαλό εκείνων που το έζησαν επίσης»

άρτυρες ανέφεραν ότι η ισχύς της έκρηξης ήταν τέτοια, που σου έκαιγε το στήθος. "Προχωρούσαμε προς την έξοδο και όταν είμασταν ακριβώς στην πόρτα υπήρξε μια τεράστια έκρηξη και όλοι αρχίσαν να φωνάζουν", είπε η Κάθριν Μακ Φαρλέιν, στο πρακτορείο Reuters. «Η έκρηξη ήταν τεράστια, την ένιωθες στο στήθος σου. Υπήρξε χάος. Όλοι έτρεχαν και ούρλιαζαν και προσπαθούσαν να ξεφύγουν», πρόσθεσε.

Γονείς σε απόγνωση και φίλη μέσω των social media ψάχνουν για τους αγαπημένους τους που βρίσκονταν στο χώρο της συναυλίας. «Οποιοσδήποτε μοιραστείτε αυτό σας παρακαλώ. Η μικρή μου αδελφή Έμμα, βρισκόταν στη συναυλία της Άρι απόψε στο #Manchester και δεν απαντά στο τηλέφωνό της, παρακαλώ βοηθήστε με» λέει σε μήνυμά της η αδελφή της κοπέλας συνοδεύοντάς το με μία φωτογραφία ενός ξανθού κοριτσιού με λουλούδια στα μαλλιά

Η 48χρονη Πόλα Ρόμπινσον από το West Dalton, δήλωσε στο Reutersότι βρισκόταν στο σταθμό του τρένου δίπλα στο Arenaa μαζί με τον σύζυγό της, όταν άκουσε την έκρηξη και είδε δεκάδες έφηβες να τρέχουν ουρλιάζοντας για να σωθούν

Η ίδια μετέφερε αρκετά από τα κορίτσια στο ξενοδοχείο Holiday Inn Express που βρίσκεται δίπλα και μέσω witter έδωσε το τηλέφωνό της στους ανήσυχους γονείς. Οπως ανέφερε δεν σταμάτησε να χτυπά μετά το tweet.

«Η Ariana Grande είχε μόλις τελειώσει το τελευταίο της τραγούδι και έφευγε από τη σκηνή όταν ακούστηκε μια τεράστια έκρηξη. Ξαφνικά όλοι άρχισαν να τρέχουν προς την έξοδο και να ουρλιάζουν. Ακούγαμε τις σειρήνες της αστυνομίας και των ασθενοφόρων. Ήταν τρομοκρατικό», ανέφερε η Evie Brewster στη Mail Online.

Ο Άντι βρισκόταν στο φουαγέ του Arena και περίμενε τη σύζυγο και την κόρη του όταν έπεσε στο έδαφος από το ωστικό κύμα της έκρηξης. Όπως δήλωσε στο BBC 5 live το σκηνικό έμοιαζε βγαλμένο από πολεμική ταινία.

«Όταν σηκώθηκα και κοίταξα γύρω μου υπήρχαν σώματα παντού. Μέτρησα περίπου 20-30 σώματα. Δεν μπορώ να πω αν κάποιοι από αυτούς ήταν νεκροί ή έδειχναν νεκροί»

«Ήταν γεμάτοι αίματα και πολύ σοβαρά τραυματισμένοι. Το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να τρέξω στην αρένα για να βρω την οικογένειά μου»., πρόσθεσε. Τελικά τους βρήκε ασφαλείς, τονίζοντας ότι δεκάδες παιδιά και έφηβοι κείτονταν στο έδαφος ουρλιάζοντας.

O Γκάρι Γουόκερ, από το Λιντς, και η σύζυγός του βρίσκονταν μόλις μερικά μέτρα από το σημείο της έκρηξης περιμένοντας τις κόρες τους να βγουν έξω.he

«Ακούσαμε το τελευταίο τραγούδι, όταν ξαφνικά έγινε ένα μεγάλο μπαμ και είδαμε καπνό. Ένιωσα έναν πόνο στο πέλμα και το πόδι μου. Γύρισα στη γυναίκα μου που στεκόταν δίπλα μου και μου είπε: πρέπει να καθίσω κάτω. Είχε μία πληγή στο στομάχι και πιθανώς έσπασε το πόδι της. Εγώ έχω μία μικρή τρύπα στο πόδι μου από καρφί», τόνισε στο BBC 5 live

"I've got a bit of a hole in my foot where I've got a bit of shrapnel. I was surprised I got away so lightly."

Πηγές: Reuters, Daily Mail, BBC