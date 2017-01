Σοκ: Τουλάχιστον 35 νεκροί σε επίθεση σε κλαμπ στην Κωνσταντινούπολη [photos+vds]

«Τουλάχιστον 35 συμπατριώτες μας έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους ένας αστυνομικός», δήλωσε ο Βασίπ Σαχίν λίγο μετά την επίθεση. Σύμφωνα με το τουρκικό ειδησεογραφικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV, πολλοί θαμώνες του νυχτερινού κέντρου έπεσαν στον Βόσπορο για να σωθούν από τα πυρά του δράστη της επίθεσης, που φορούσε στολή Άγιου Βασίλη.

NEWS | Gunman 'dressed as Santa Claus' attacked #Reina nightclub in #Istanbul , Turkey. 35 people dead, 40 wounded. https://t.co/c8UF3wAK5H

Η επίθεση εναντίον της ντισκοτέκ, στην κοσμοπολίτικη συνοικία Ορτακιόι, στην ευρωπαϊκή πλευρά της Κωνσταντινούπολης, ακολουθεί μια σειρά πολυαίμακτων επιθέσεων στην πόλη το 2016.

Το νυχτερινό κέντρο απέχει μόλις μερικές εκατοντάδες μέτρα από τον χώρο όπου λάμβαναν χώρα οι επίσημοι εορτασμοί για την έλευση της νέας χρονιάς, πλάι στον Βόσπορο.

Πολλοί από τους τραυματίες διακομίστηκαν στα επείγοντα καθώς δεκάδες ασθενοφόρα και οχήματα της αστυνομίας κατέφθασαν επί τόπου, μετέδωσε το τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN Türk.

VIDEO ! Shooting attack on the Reina bar, in #Istanbul, #Turkey. Many casualties reported. pic.twitter.com/de58HHuBQB