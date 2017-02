Ο Τραμπ βάλλει κατά της Δικαιοσύνης για την άρση του διατάγματος!

«Εχω δώσει εντολή στην υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας να ελέγξει τους ανθρώπους που έρχονται στη χώρα μας πολύ προσεκτικά. Το δικαστήριο όμως, μας κάνει τη δουλειά πολύ δύσκολη!» έγραψε ο πρόεδρος της Αμερικής στο αγαπημένο του Twitter, προκαλώντας σάλο και ποικίλα σχόλια από τους χρήστες που έσπευσαν να τον κατακεραυνώσουν.

I have instructed Homeland Security to check people coming into our country VERY CAREFULLY. The courts are making the job very difficult!