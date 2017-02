New York Times: Η διαφήμιση στα Όσκαρ που εξόργισε τον Τραμπ

«Η αλήθεια είναι ότι το έθνος μας είναι πιο διχασμένο από ποτέ. Η αλήθεια είναι σκληρή. Είναι δύσκολο να βρει κανείς την αλήθεια. Είναι δύσκολο να γνωρίζει κανείς την αλήθεια. Η αλήθεια είναι πιο σημαντική τώρα από ποτέ», αναφέρει η διαφήμιση.

Το διαφημιστικό σποτ, που θα παρακολουθήσουν εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο, έχει προκαλέσει τη μήνη του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος εξαπέλυσε επίθεση στους New York Times, μέσω ανάρτησής του στο Twitter.

«Για πρώτη φορά οι αποτυχημένοι New York Times θα βγάλουν μία διαφήμιση (μια κακή διαφήμιση) για να βοηθήσουν να διασωθεί η αποτυχημένη φήμη τους. Προσπαθήστε να κάνετε ακριβές και δίκαια ρεπορτάζ!», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

For first time the failing @nytimes will take an ad (a bad one) to help save its failing reputation. Try reporting accurately & fairly!