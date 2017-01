Νέο βίντεο σοκ: Τα 7 λεπτά που ο δράστης «γαζώνει» στο Ρέινα [vds]

Στις εικόνες που έχουν καταγραφεί στο ερασιτεχνικό βίντεο, φαίνεται ο δράστης να πυροβολεί αδιακρίτως γυναίκες και άνδρες που πανικόβλητοι προσπαθούν να σωθούν. Άλλοι πέφτουν στο έδαφος και άλλοι κρύβονται πίσω από έπιπλα.

Ο δράστης φοράει μαύρο σκουφάκι και μαύρα ρούχα. Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τουρκικά ΜΜΕ, άλλαξε πέντε γεμιστήρες κατά τη διάρκεια της επίθεσης, η οποία κράτησε επτά ολόκληρα λεπτά.

