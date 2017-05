Μάντσεστερ: Θρήνος κι οργή για την σφαγή αθώων παιδιών [vds+photos]

Βουβός και μουδιασμένος ο πλανήτης παρακολουθεί για άλλη μια φορά την εξέλιξη των γεγονότων στο αιματοβαμμένο Μάντσεστερ εκεί που τη Δευτέρα το βράδυ ένας νεαρός τζιχαντιστής έσπειρε τον θάνατο σε συναυλιακό μέγαρο.

Μετά το τέλος της συναυλίας της τραγουδίστριας, Αριάνα Γκράντε, ο 22χρονος Σαλμάν Αμπεντί πυροδότησε βόμβα στο φουαγιέ του Μάντσεστερ Αρίνα σκοτώνοντας 22 νεκροί, τραυματίζοντας άλλους 119, ενώ αγνοούνται και 15 άνθρωποι ακόμα.

Ο αγγλικός Τύπος αναφέρει ότι ο 22χρονος είναι Βρετανός με καταγωγή από τη Λιβύη, ενώ σύμφωνα με το Reuters ο καμικάζι ταξίδεψε στο Μάντσεστερ από το Λονδίνο με τρένο. Ο δράστης πυροδότησε τη βόμβα στο τέλος της συναυλίας σκορπώντας τον τρόμο και το θάνατο σε παιδιά ηλικίας από 8 ετών.

Η Σάφι Ρόουζ- Ρούσου ήταν το νεαρότερο θύμα του. Τρία θύματα του μακελειού στο Manchester Arena έχουν ήδη ταυτοποιηθεί. Η 8χρονη Ελληνοκύπρια Σάφι- Ρόουζ Ρούσου, η 18χρονη Τζορτζίνα Κάλαντερ και ο 26χρονος Τζον Άτκινσον.

Τα νέα ήταν σπαρακτικά για φίλους και συγγενείς. Η Σάφι-Ρόουζ ήταν μόλις 8 ετών και πήγε να δει την αγαπημένη τραγουδίστρια, Αριάνα Γκράντε μαζί με την 20χρονη αδερφή της, Άσλει Μπρόμβιτς και τη μητέρα της Λίσα Ρούσου.

Και οι δύο είναι ανάμεσα στους τραυματίες και νοσηλεύονται σε διαφορετικά νοσοκομεία. Ο θείος της 8χρονης, Κρις Ρούσσος, ήταν εκείνος που ενημέρωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας ότι η ανιψιά του είναι νεκρή.

Η 18χρονη Τζορτζίνα Κάλαντερ

Η 18χρονη φοιτήτρια από το Λάνκασαϊρ ήταν η πρώτη από τα θύματα που ταυτοποιήθηκε. Η Τζορτζίνα Μπέθανι Κάλαντερ ήταν από τις πιο ένθερμες θαυμάστριες της Αριάνα Γκράντε. Μάλιστα είχε συναντήσει το ίνδαλμά της και το 2015, οπότε και είχε ανεβάσει στο λογαριασμό της στο Instagram μία φωτογραφία μαζί της.

Η 18χρονη φοιτούσε στο πανεπιστήμιο του Λάκσαϊρ και την ταυτότητά της επιβεβαίωσε η φίλη της στην Telegraph. Ήταν πρώην μαθήτρια στο Bishop Rawstorne όπου και φοίτησε κατά το δεύτερο έτος, παρακολουθώντας το μάθημα της Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας.

Διαβάστε ακόμη: ISIS - Σκοτώσαμε τα παιδιά σας και θα το ξανακάνουμε

Η Τζόρτζια όπως έγραψαν οι φίλοι της στα social media ήταν λάτρης της ποπ μουσικής και συχνά πήγαινε σε συναυλίες για να διασκεδάσει βλέποντας τα μουσικά της ινδάλματα.

Ο λογαριασμός της πλέον στο Twitter έχει κλείσει ωστόσο πριν τη συναυλία είχε αναγράψει πόσο ενθουσιασμένη ήταν που θα συναντούσε την Αριάνα Γκράντε.

Κοντινός της φίλος υποστήριξε πως η Τζορτζίνα άφησε την τελευταία της πνοή έχοντας τη μητέρα της στο πλευρό της.

Ο Τζον Άτκινσον

Ο 26χρονος Τζον Άτκινσον είναι το τρίτο και τελευταίο μέχρι στιγμής θύμα που έχει ταυτοποιηθεί, από το μακελειό στο Manchester Arena που γέμισε θλίψη της παγκόσμια κοινότητα.

Ο νεαρός την ώρα της έκρηξης έφευγε από τον συναυλιακό χώρο του Μάντσεστερ Αρένα όπου τραγουδούσε η Αριάνα Γκράντε. Ο θάνατος του 26χρονου επιβεβαιώθηκε από φίλους και συγγενείς του.

Ο νεαρός φαν της ποπ, με καταγωγή από το Ράντκλιφ, ήταν ένας «υπέροχος νέος άνθρωπος και μία όμορφη ψυχή» έγραψαν στα social media όσοι τον γνώριζαν.

Οι 15 αγνοούμενοι του μακελειού

Δεκαπέντε ακόμα άτομα παραμένουν αγνοούμενα μετά το μακελειό στο Manchester Arena που άφησε πίσω του 22 νεκρούς.

Nell Jones, who works with my boyfriend. was at the concert last night & hasn't been in contact, please RT and share! #MissingInManchester pic.twitter.com/wTs265Ey6L — Gina R (@georginaarobins) 23 Μαΐου 2017

Η 14χρονη φαν της Αριάνα Γκράντε, Νίλ Τζόουνς, η οποία εικάζεται ότι χρησιμοποιούσε πατερίτσες είναι μεταξύ των αγνοουμένων. Μαθήτρια του Holmes Chapel Comprehensive School, η 14χρονη αναζητείται από την οικογένειά της με την οποία δεν έχει επικοινωνήσει ακόμα.

Η Ολίβια Κάμπελ είναι η 15χρονη κόρη της Βρετανίδας τραγουδίστριας που ακόμη αναζητείται από τη μητέρα της, Σάρλοτ. «Αυτό που γνωρίζω είναι ότι θα παρακολουθούσε τη συναυλία με μία φίλη της και έκτοτε δεν ξέρω που είναι » είπε η μητέρα της.

Ο Μάρτιν Χετ δεν έχει εντοπιστεί ακόμα, αν και τον αναζητά ο αδερφός του, ο οποίος ήταν μεταξύ των διοργανωτών της συναυλίας. Ο 29χρονος Μάρτιν ανέβασε το τελευταίο του tweet από τον χώρο της συναυλίας, όπου και παρευρέθηκε πριν φύγει για το δίμηνο ταξίδι του στις ΗΠΑ.

Friend of my family is still missing He's called Martyn Hett, he was wearing a retro shirt and has a Deidrie Barlow tattoo on his ankle/calf pic.twitter.com/XXrlI0pVf6 — JasonManford (@JasonManford) 23 Μαΐου 2017

Η 17χρονη Κλόι Ράδερφορντ πήγε στη συναυλία με τον 19χρονο φίλο της Λίαμ Κάρι. Το ζευγάρι από το South Shields δεν έχει δώσει σημαία ζωής μετά την επίθεση.

#ManchesterArena PLEASE SHARE. Chloe Rutherford and Liam Curry (from South Sheilds) are missing after terror attack last night. pic.twitter.com/kLqRpjLJpA — Metro Radio News (@MetroRadioNews) 23 Μαΐου 2017

Η Κόρτνι Μπόιλ και ο Φίλιπ Τρον από το Gateshead, αναζητούνται από φίλους και συγγενείς. Η Κόρτνι είναι φοιτήτρια Εγκληματολογίας και Ψυχολογίας στο πανεπιστήμιο του Leeds Beckett και στη συναυλία είχε πάει με τον πατριό της Φίλιπ Τρον.

Η 15χρονη Λόρα Μάκιντάιρ και η 14χρονη Έιλιντ ΜακΛίοντ ήταν μεταξύ των εφήβων που βρέθηκαν στο Manchester Arena για να παρακολουθήσουν την Αριάνα Γκράντε. Ταξίδεψαν από το μακρινό νησί Hebridean και η συναυλία ήταν δώρο στη Λόρα για τα γενέθλιά της.

Το τελευταίο μήνυμα που έστειλαν τα κορίτσια ήταν ότι άκουγαν το τελευταίο τραγούδι και σύντομα έφευγαν από το χώρο.

Appeals for info about Barra girls Laura MacIntyre & Eilidh MacLeod, missing after #Manchester attack https://t.co/XiWwpXe7Ws pic.twitter.com/0Pis0GOqZL — Paris Gourtsoyannis (@thistlejohn) 23 Μαΐου 2017

Οι Αντζέλικα και Μάρσιν Κλις ήταν στη συναυλία της Αριάνα Γκράντε και τους αναζητά η κόρη τους Άλεξ, φοιτήτρια του πανεπιστημίου του Γιορκ.

Στους αγνοούμενους και η Γουέντι Φάλγουελ που την αναζητά η 5χρονη αδερφή της ενώ και η Κέλι Μπρούστερ από το Sheffield, είναι μεταξύ αυτών που δεν έχουν επικοινωνήσει με τους δικούς τους μετά το τρομοκρατικό χτύπημα. Την τελευταία φορά που επικοινώνησε κάποιος μαζί της ήταν στις 10.30 το βράδυ, οπότε και μίλησε με τη φίλη της Σαντίλ Γκάριτι.

Η Άλισον 44 και η Λίσα 43 ετών από το Royton, έφτασαν στο Manchester Arena για να παραλάβουν τα παιδιά τους που είχαν πάει να παρακολουθήσουν τη συναυλία. Ωστόσο κανείς δεν τις έχει δει έκτοτε. Η κόρη της Άλισον, Σάσα αν και σώθηκε από το μακελειό δεν έχει καταφέρει να εντοπίσει ακόμα τη μητέρα της.