Ξεσάλωσε το Twitter: Τι εννοείτε #DressLikeAWoman κύριε Τραμπ;

Η εντολή του Ντόναλντ Τραμπ στις υπαλλήλους που εργάζονται στην διοίκησή του, να ντύνονται στη δουλειά «σαν γυναίκες», έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων από φεμινίστριες σε όλο τον κόσμο, οι οποίες απάντησαν καταλλήλως στον Αμερικανό πρόεδρο, μέσω Twitter.

Σύμφωνα με τον Guardian, γυναίκες που δούλεψαν για την προεκλογική καμπάνια του Τραμπ «αισθάνθηκαν πίεση» στις ενδυματολογικές τους επιλογές.

Σύμφωνα με πηγή από την ομάδα του Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος απαιτεί απ' όλες τις υπαλλήλους του να έχουν ένα συγκεκριμένο dress code και να είναι διαρκώς καλοντυμένες. Για τους άνδρες υπαλλήλους είναι πιο... ξεκάθαρο το τι σημαίνει «καλοντυμένος»: «πρέπει να έχουν ένα συγκεκριμένο lοok» και μάλιστα ο Τραμπ είναι πολύ λεπτολόγος με τις γραβάτες. Όπως επικαλείται η πηγή στον Guardian «αν δεν φοράς γραβάτα Τραμπ, τη βγάζεις και με Brooks Brothers. Αλλά θα πρότεινα Armani», αυτές τουλάχιστον είναι οι απαιτήσεις του Προέδρου.

Ο μόνος που τη βγάζει... καθαρή είναι ο μάλλον ασουλούπωτος βασικός σύμβουλος του Steve Bannon.

Για τις γυναίκες, από την άλλη, η κατάσταση γίνεται πιο περίπλοκη.

Τι σημαίνει όμως η εντολή «να ντύνεστε σαν γυναίκες» όταν προέρχεται από έναν άνθρωπο, σαν τον Τραμπ;

Εάν λάβει κανείς υπόψη του το πώς ντύνεται η κόρη του Ιβάνκα ή η γυναίκα του Μελάνια, για παράδειγμα, τότε τα πράγματα δυσκολεύουν για τις υπαλλήλους του Αμερικανού προέδρου.

Σε χρόνο ρεκόρ, δημιουργήθηκε στο Twitter το hashtag #DressLikeAWoman όπου εκατοντάδες εργαζόμενες γυναίκες απ' όλο τον κόσμο, πρόσφεραν εναλλακτικές προτάσεις για το τι πραγματικά σημαίνει «να ντύνεστε σαν γυναίκες».

Trump says #dresslikeawoman Jimmy Carter said he'd never seen anything as beautiful as Rosalyn in a tool belt. #realmenlovewomen pic.twitter.com/0wT1XyWgHJ — JayneLibraryRef (@bean054) February 3, 2017









OK Trump, you want your female staff to #DressLikeAWoman pic.twitter.com/RVtTYQWkgo — Nancy Langston (@nelangst) February 3, 2017