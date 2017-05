«Ξαναγράφοντας τους κανόνες της επιτυχίας»: Οι συμβουλές της Ιβάνκα Τραμπ στις γυναίκες

Ποια είναι η Ιβάνκα Τραμπ; Το βιβλίο της που κυκλοφόρησε χθες στα βιβλιοπωλεία, στηρίζει την αποστολή που αυτή επέλεξε να προασπίσει, τις γυναίκες που συνδυάζουν επαγγελματικές και οικογενειακές ευθύνες, αποκαλύπτοντας παράλληλα μερικές πλευρές της χρυσής ζωής της αγαπημένης κόρης του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι 243 σελίδες του βιβλίου «Women Who Work: Rewriting the Rules for Success» ("Γυναίκες στη δουλειά: Ξαναγράφοντας τους κανόνες της επιτυχίας"/ εκδόσεις Penguin), συντάχθηκαν πριν από την αναπάντεχη εκλογή του προέδρου των ΗΠΑ από την 35χρονη κόρη του, πρώην μοντέλο που έγινε επιχειρηματίας και μητέρα τριών παιδιών.

Μόνο ο πρόλογος προστέθηκε μόλις πριν από την ορκωμοσία, από μια Ιβάνκα που έγινε ξαφνικά, μαζί με τον σύζυγό της, Τζάρεντ Κούσνερ, το επίκεντρο της επικαιρότητας, καθώς το ζευγάρι δείχνει να μπορεί να επηρεάζει τον άπειρο πρόεδρο.

