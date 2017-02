Η σύμβουλος του Τραμπ που εξόργισε το Twitter

Από την ημέρα της εκλογής του στην προεδρία των ΗΠΑ, τόσο ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ, όσο και οι συνεργάτες του έχουν μπει στο στόχαστρο των μέσων ενημέρωσης, αλλά και των social media, που τους παρακολουθούν στεχνά περιμένοντας την πρώτη γκάφα για να σχολιάσουν καυστικά.

Μια τέτοια αφορμή αποτέλεσε η κίνηση της συμβούλου του αμερικανού προέδρου Κέλιαν Κόνγουεϊ, την οποία ο φωτογραφικός φακός «συνέλαβε» να κάθεται με τα γόνατα και χωρίς παπούτσια, πάνω στον καναπέ του Οβάλ Γραφείου ενώ ο Τραμπ συναντάται με αφροαμερικανούς πρυτάνεις πανεπιστημίων.

Στις φωτογραφίες φαίνεται η Κόνγουεϊ να τραβά και μια φωτογραφία προκειμένου να την ανεβάσει στη συνέχεια στο Twitter.

Όπως ήταν αναμενόμενο άρχισε ο ορυμαγδός σχολίων στο Twitter με τους περισσότερους να αναρωτιούνται, μεταξύ άλλων, αν έχει τρόπους και ανατροφή.

Ιδού μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά tweet

So many questions:

a) CARDBOARD or @realDonaldTrump?

b) Why is @KellyannePolls like THAT?

c) Do they save money on black people with VOLUME? pic.twitter.com/6sfaMdXjnK — Jeff Black (@LRBitisnot) February 28, 2017

When you bring home the girl from school with no home training, your pops gave her THIS look!

😂🤣😂🤣

Damn, I miss my pops!!!😂 pic.twitter.com/S5DS0mZWS1 — Big Win (@BigWinInTx) February 28, 2017

They ALL lookin around like



"Soooooo.... she just gon sit there with her feet up?!?!



Who RAISED her?!?!?" pic.twitter.com/kzZXoLF0j3 — Tora Shae (@BlackMajiik) February 28, 2017

Ok so Kellyanne Conway doesn't wear shoes when in the Oval Office. 🤔 https://t.co/MRJk6Wx8Sa — Vanessa Carlton (@VanessaCarlton) February 28, 2017

Ωστόσο υπήρξαν και κάποιοι που την υπερασπίστηκαν αναρτώντας φωτογραφίες με τον Μπαράκ Ομπάμα να βάζει τα πόδια πάνω στο γραφείο του ενώ μιλά με συνεργάτες του ή στο τηλέφωνο.