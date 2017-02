Η αμήχανη χειραψία Τραμπ - Τριντό που «γκρέμισε» το Twitter

Μετά την Τερέζα Μέι και τον Σίνζο Άμπε το ντόμινο αμήχανων χειραψιών για τον Ντόναλντ Τραμπ, όλα τα βλέμματα έπεσαν πάνω στον τρίτο ηγέτη που περνά το κατώφλι του Λευκού Οίκου, τον Τριντό.

Παρόλο που η στιγμή διήρκησε μόλις μερικά δευτερόλεπτα, ήταν αρκετά για έναν τυχερό φωτογράφο, ενώ στη συνέχεια ο Τριντό άπλωσε ευχαρίστως το χέρι του προς τον Τραμπ.

Ωστόσο, οι χρήστες του Twitter δεν το άφησαν «να πέσει κάτω», επισημαίνοντας όλες τις πιθανές σκέψεις που μπορεί να πέρασαν από το μυαλό του πρωθυπουργού του Καναδά.

Δείτε μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά:

He was just too polite to say it. #trudeautrump pic.twitter.com/lCoqDZqY0Y

I cup them with the left and stroke with this one.

Trust me, Putin loves it.#putinspuppet #trudeautrump #trumphandshake #TrumpMeetsTrudeau pic.twitter.com/lUQqwcj2WB