Φωτιά στα social media με τη βόλτα Μακρόν - Τριντό

Οι δύο νέοι και ωραίοι παγκόσμιας πολιτικής σκηνής περπατούν ανάμεσα σε κατάφυτους κήπους και ολάνθιστα λουλούδια, ενώ καταλήγουν σε ένα μπαλκόνι με άπλετη θέα στη θάλασσα.

«Προφανώς, Τριντό και Μακρόν πέταξαν μέχρι την Σικελία για τη φωτογράφιση του γάμου τους» έγραψε, με εμφανώς «παιχνιδιάρικη» διάθεση, ένας χρήστης του Twitter, ενώ σε ανάλογο ύφος ήταν και τα σχόλια πολλών άλλων.

Όπως ήταν φυσικό, οι φωτογραφίες του Γάλλου και του Καναδού ηγέτη, που τους απεικονίζουν να περπατούν στους κήπους της Ταορμίνα, έγιναν viral.

«Η γαλλοκαναδική φιλία έχει νέο πρόσωπο» είπε χαρακτηριστικά ο Μακρόν μετά τη συνάντηση με τον Τριντό. «Πρέπει να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις της γενιάς μας» έγραψε, μεταξύ άλλων, στο Twitter, καθώς μοιραζόταν με τους «followers» το βίντεο και τις φωτογραφίες από την... πρώτη του φορά με τον Καναδό πρωθυπουργό.

Ο Τριντό, φυσικά, ανταπέδωσε τις φιλοφρονήσεις: «Καθίσαμε για πρώτη φορά με τον Εμανουελ Μακρόν και μιλήσαμε για δουλειές, ασφάλεια και κλίμα -αδημονώ για περισσότερες συζητήσεις, φίλε μου» έγραψε κι εκείνος στον δικό του λογαριασμό.

Ιδού μερικά από τα σχόλια για τη βόλτα...

Not even Emmanuel Macron can stop himself from gazing adoringly at Justin Trudeau. pic.twitter.com/GB9Jd10gG7

Get a man who looks at you like Macron & Trudeau look at each other. (You'd probably also settle for a man who looks like Macron or Trudeau) pic.twitter.com/omDa1pjf8A