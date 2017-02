Επίθεση στη Χαϊδελβέργη: Τραυμάτισε τρεις με το αυτοκίνητό του

«Ανδρας ορμά σε ομάδα ανθρώπων, τρεις τραυματίες, ο ύποπτος συνελήφθη και είναι τραυματισμένος από σφαίρα», ανακοίνωσε η αστυνομία της γειτονικής πόλης Μανχάιμ στον λογαριασμό της στο twitter, χωρίς να διευκρινίσει εάν επρόκειτο για σκόπιμη ενέργεια ή ατύχημα.

#BREAKING The attacker in Heidelberg escaped from the scene with a knife, then shot by the police: Germany media pic.twitter.com/DqHkUhiXVZ