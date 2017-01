Εκτροχιασμός τρένου στη Νέα Υόρκη! Δεκάδες τραυματίες [photos+vds]

Αμαξοστοιχία του προαστιακού σιδηροδρόμου εκτροχιάστηκε σήμερα το πρωί στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά τουλάχιστον 76 άνθρωποι, σύμφωνα τον απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα η πυροσβεστική.

Το τρένο της εταιρείας Long Island Rail Road (LIRR) έπεσε γύρω στις 08.30 τοπική ώρα (15.30 ώρα Ελλάδας), σε ώρα αιχμής, στα προστατευτικά κιγκλιδώματα του τερματικού σταθμού Ατλάντικ που βρίσκεται στην καρδιά του Μπρούκλιν.

«Έχουν αναφερθεί 76 ελαφρά τραυματίες στο σημείο του εκτροχιασμού στο Atlantic Terminal στο Μπρούκλιν» ήταν το μήνυμα που έστειλε στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter η πυροσβεστική υπηρεσία της Νέας Υόρκης, λίγο αφότου είχε δώσει έναν πρώτο απολογισμό που έκανε λόγο για 37 ελαφρά τραυματίες.

These are the scenes from outside Brooklyn's Atlantic Terminal, where a train derailed injuring at least 32 people

Πολλοί επιβάτες, που μίλησαν στο τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο New York 1, περιέγραψαν ότι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους δεν αντιμετώπισαν κανένα πρόβλημα και ότι ετοιμάζονταν να αποβιβαστούν όταν η αμαξοστοιχία τραντάχτηκε, με αποτέλεσμα να πέσουν κάτω πολλοί επιβάτες.

Προς το παρόν οι αμερικανικές αρχές δεν έχουν δώσει καμία πληροφορία σχετικά με τα πιθανά αίτια του ατυχήματος. Η εταιρεία LIRR επισήμανε μονάχα ότι οι επιβάτες πρέπει να αναμένουν καθυστερήσεις στα δρομολόγια.

JUST IN: Injuries reported after New York commuter train derails in Brooklyn

— CBS News (@CBSNews) 4 Ιανουαρίου 2017

Οι τραυματίες δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες επί τόπου. Οι περισσότεροι εξ αυτών, που υπέστησαν μώλωπες, παρέμειναν καθισμένοι πιέζοντας με πάγο τα σημεία του σώματός τους που είχαν χτυπήσει.

Photos from inside the train show toppled seats; splintered wood, fire extinguishers and other debris litter floor.

Άγνωστα παραμένουν μέχρι στιγμής τα αίτια του ατυχήματος.

Τα σιδηροδρομικά δυστυχήματα αποτελούν συχνό φαινόμενο στις ΗΠΑ. Την 29η Σεπτεμβρίου, αμαξοστοιχία του προαστιακού σιδηροδρόμου εκτροχιάστηκε σε ώρα αιχμής καθώς εισερχόταν στην σταθμό του Χομπόκεν (Νιού Τζέρσεϊ), πολύ κοντά στη Νέα Υόρκη, με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν 114.