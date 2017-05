Δείτε τον Ντόναλντ Τραμπ να οδηγεί Rolls-Royce και να τη βρίσκει με... Taylor Swift [vds]

«Μου έλειψε η οδήγηση», δήλωσε πρόσφατα ο Ντόναλντ Τραμπ, δεδομένου ότι ως Πρόεδρος των ΗΠΑ δεν οδηγεί ο ίδιος. Και ως είθισται, βροχή τα σχόλια στον Αμερικανικό Τύπο. Φυσικά, με το προφίλ του holier than though μεγιστάνα που διατηρεί, πολλοί έσπευσαν να σχολιάσουν πως έχει χρόνια να κάτσει πίσω από το βολάν.

Ιδιαίτερα βαρύνουσα, η άποψη του Roger Stone, προσωπικού έμπιστου και πολιτικού συμβούλου του Τραμπ, πως δεν τον έχει δει να οδηγεί ο ίδιος αυτοκίνητο εδώ και τέσσερις δεκαετίες που τον γνωρίζει.

Το ζήτημα τράβηξε την προσοχή του ρεπόρτερ του Axios: ο δαιμόνιος Jonathan Swan «ξέθαψε» ένα βίντεο με τον Ντόναλντ στο τιμόνι...

Ο ίδιος περιέγραψε το εύρημά του ως «λαμπρό»: το βίντεο τραβήχτηκε το 2014 από την ίδια τη Μελάνια Τραμπ που καθόταν στο πίσω κάθισμα της Rolls-Royce. Ο Τραμπ οδηγούσε και δίπλα του βρισκόταν ο γιος του, εξ ου και το σχόλιο της Μελάνια: Fun night with my two boys DJT & BWT .

Στο βίντεο ακούγεται το χιτ της Taylor Swift "Blank Space."