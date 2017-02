Βρετανία: Βρέθηκε νεκρή η βαφτιστήρα του πρίγκιπα Καρόλου

Σοκαρισμένη είναι η βασιλική οικογένεια της Βρετανίας από το θάνατο της βαφτιστήρας του πρίγκιπα Καρόλου, Τάρα Πάλμερ Τόμκινσον, όπως ανέφερε εκπρόσωπος στο Sky News. Η 45χρονη Τόμκινσον βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της στο Λονδίνο την Τετάρτη, ενώ είχε διαγνωστεί με όγκο στον εγκέφαλο τον περασμένο Ιανουάριο.

Οι γιατροί πέρα από τον όγκο στον εγκέφαλο διέγνωσαν μετά από σειρά εξετάσεων ότι η 45χρονη έπασχε και από ένα σπάνιο αυτοάνοσο νόσημα. Πάντως, η αστυνομία χαρακτηρίζει τον θάνατό της ως ανεξήγητο, χωρίς όμως να υπάρχει κάτι ύποπτο στην υπόθεση.

Η Πάλμερ Τόμκινσον έγινε διάσημη ως «it girl» είχε υπάρξει μοντέλο και τηλεπερσόνα.Η ίδια είχε συμμετάσχει σε ριάλιτι όπως το «The former I'm A Celebrity, Get Me Out Of Her».

Η οικογένεια της Πάλμερ γνωρίστηκε με την βασιλική οικογένεια στις Άλπεις, με τον πατέρα της αδικοχαμένης γυναίκας να μαθαίνει τότε σκι στον Πρίγκιπα Κάρολο, ενώ μάλιστα είχε πολύ καλές σχέσεις με τους πρίγκιπες Ουίλιαμ και Χάρι.