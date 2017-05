Απίστευτος πιλότος: Δείτε πως αφήνει Αμερικανούς πεζοναύτες στη θάλασσα! [vds]

One hell of a pilot making that #HeloCast easy #AF #SlowAndLow #LowAndSlow either way it's #nice♠️🇺🇸♠️ #seastate21 #seastate #recon #reconnaissance #helo #marinepilot #marinecorps #usmc #training @virtus.outdoors @davidj_wood @corpsman @jttotsofficial @pogbootfucks @invictusexperience @mattrecke @lwi_totanka @josaphatorozco @otb_13 @reconsniperfoundation @triviumband @combat_badassery @militarybadassery @bad_ass_official @kiichichaos

A post shared by Sea State (@seastate21) on Apr 27, 2017 at 2:03pm PDT