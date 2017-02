Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο ανάμεσά στα 300 καλύτερα Business Schools στο κόσμο!

Ανάμεσα στα 300 καλύτερα Business Schools κατατάσσεται φέτος το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών καταλαμβάνοντας κορυφαία θέση στις επιστημονικές περιοχές της οικονομίας και της διοίκησης.

Η διεθνής λίστα κατάταξης Eduniversal δημοσιοποίησε τα 1000 καλύτερα Business Schools από 154 χώρες για το 2016. Η λίστα κατάταξης χωρίζει τις παραπάνω χώρες σε 9 γεωγραφικές κατηγορίες και αξιολογεί τα ιδρύματα της κάθε κατηγορίας λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή επιρροή και τη φήμη του κάθε εκπαιδευτικού ιδρύματος. Μεταξύ των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη από την Eduniversal είναι οι ακαδημαϊκές πιστοποιήσεις των ιδρυμάτων, οι θέσεις που αυτά καταλαμβάνουν σε πληθώρα άλλων κατατάξεων, η συμμετοχή τους σε διεθνείς και εθνικούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς καθώς και οι ψήφοι των Πρυτάνεων των 1000 συμμετεχόντων Πανεπιστημίων.

Με τη χρήση των κριτηρίων αυτών επιτυγχάνεται η κατάταξη των ιδρυμάτων σε πέντε (5) κατηγορίες διάκρισης. Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών έλαβε 4 αστέρια διάκρισης που το κατατάσσουν στην δεύτερη υψηλότερη κατηγορία (“4 Palmes League – Top Business Schools”) της λίστας, τοποθετώντας το στα 300 καλύτερα Business Schools του κόσμου! Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ήταν το μόνο Ελληνικό Πανεπιστήμιο που κατετάγη στην κατηγορία “4 Palmes”, ενώ η συνολική του επίδοση το κατατάσσει ανάμεσα σε διακεκριμένα Πανεπιστήμια με συναφές αντικείμενο, όπως για παράδειγμα το Imperial College, το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου (Ηνωμένο Βασίλειο), το Grenoble School of Management (Γαλλία), το University of Southern California, το UC Davis (Η.Π.Α.) και το Norwegian School of Economics (Νορβηγία) μεταξύ άλλων.

Πρόκειται για την δεύτερη φετινή μεγάλη διάκριση του ΟΠΑ, μέσα σε λίγες μόλις ημέρες. Το Ίδρυμα διακρίθηκε και στη διεθνή λίστα κατάταξης Πανεπιστημίων Quacquarelli Symonds (QS) με τη συμμετοχή 76.798 ακαδημαϊκών και 12.125 εργοδοτών από όλο τον κόσμο. Στην λίστα αυτή, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών βρίσκεται μεταξύ των κορυφαίων 250 ιδρυμάτων παγκοσμίως, που παρέχουν Μεταπτυχιακά Προγράμματα πλήρους φοίτησης στο επιστημονικό πεδίο της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Το Πανεπιστήμιο κατατάσσεται στην κατηγορία "Superior".

Ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής Εμμανουήλ Γιακουμάκης, με αφορμή την τελευταία διάκριση από την Eduniversal, δήλωσε σχετικά ότι:

Η διάκριση αυτή προστίθεται σε μια σειρά διεθνών διακρίσεων που έχει λάβει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και οι οποίες το κατατάσσουν μεταξύ των κορυφαίων Πανεπιστημίων του κόσμου. ‘Όλες αυτές οι διακρίσεις δικαιώνουν πολυετείς προσπάθειες της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ιδρύματος των καθηγητών, των φοιτητών, του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού. Στρατηγικός στόχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι η επίτευξη ακαδημαϊκής αριστείας που αποτελεί σημαντικό εφόδιο για την πρόοδο των νέων μας και κρίσιμο κεφάλαιο για την υπέρβαση της κρίσης που βιώνουμε.

Η πλήρης κατάταξη, καθώς και περισσότερες πληροφορίες, είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της http://www.eduniversal-ranking.com