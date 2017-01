Σπάνιο: Oρατός στον ουρανό της Ελλάδας ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός! [photos]

Έχετε tweet από το Διάστημα! Σήμερα το απόγευμα, στις 18.42 ακριβώς αν στρέψετε το βλέμμα σας στον ουρανό θα δείτε τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό!

Η ενημέρωση έρχεται από έναν αστροναύτη, τον Ιγνάσιο Μανιάνι, ο οποίος τις τελευταίες ώρες έχει ανεβάσει διάφορα tweets που δείχνουν ότι ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός είναι πάνω από τη χώρα μας! Ο αστροναύτης χαιρετάει στα ελληνικά και δείχνει πόσο όμορφη είναι η Ελλάδα από ψηλά. Μεταξύ των φωτογραφιών που έχει ανεβάσει είναι μάλιστα και η γέφυρα Ρίου Αντιρρίου. Και όπως αναφέρει μισά ελληνικά, μισά αγγλικά: «Yià sas Hellas! The @Space_Station is visible to the naked...eye at 18:42 ⏰everywhere in Ελλάδα».