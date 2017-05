Manpower: Υποεκπροσωπούνται οι γυναίκες στις αναπτυσσόμενες εταιρείες

Η έλλειψη συζητήσεων καριέρας μέσα στην εργασία επηρεάζει δυσανάλογα τις γυναίκες, σύμφωνα με το άρθρο που δημοσιεύθηκε από τη Right Management, μέλος της ManpowerGroup.

Μόνο μία στις τέσσερις γυναίκες πραγματοποιεί «συζητήσεις καριέρας» με τον προϊστάμενό της, με εστίαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ηγεσίας. Αυτό συμβαίνει σε μια εποχή όπου η πρόοδος προς την ισότητα των φύλων έχει καθυστερήσει ενώ ορισμένοι λένε ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί μετά από άλλα 17 χρόνια.

Το άρθρο «Γυναίκες, Έχουμε Θέμα» παρουσιάζει την έρευνα και τα πρακτικά βήματα προκειμένου να βοηθήσει τους εργοδότες να πετύχουν την ισότητα των φύλων μέσα από το ευκολότερο και πιο αποδοτικό βήμα: τις Συζητήσεις Καριέρας.

Οι κλάδοι που επηρεάζονται περισσότερο από την τεχνητή νοημοσύνη, την ψηφιοποίηση και τη ρομποτική θα παρουσιάσουν δυσανάλογο αντίκτυπο στις γυναίκες. Οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται σε αναπτυσσόμενους κλάδους, όπως τον κλάδο του IT, της αρχιτεκτονικής και της μηχανικής, ενώ υπερεκπροσωπούνται σε θέσεις διοικητικής, οικονομικής και λογιστικής υποστήριξης.

Οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι η ευμάθεια των γυναικών -η επιθυμία και η ικανότητα εκμάθησης νέων δεξιοτήτων που διατηρούν μακροπρόθεσμα την επαγγελματική επάρκεια- ενθαρρύνεται ενώ παράλληλα δίνεται η ευκαιρία εξερεύνησης πρόσθετων επιλογών σταδιοδρομίας.

«Οι εργοδότες οφείλουν να επενδύσουν σε συζητήσεις καριέρας για να αναπτύξουν και να διακρατήσουν τις γυναίκες. Οφείλουν να διασφαλίσουν ότι θα διαθέτουν τις αναγκαίες δεξιότητες για να ωφεληθούν από τις αλλαγές στους κλάδους και στις θέσεις εργασίας, προκειμένου να μην μείνουν πίσω»

σχολιάζει η Μάρα Swan, Vice President, Global Strategy & Talent, ManpowerGroup and Global Brand Lead for Right Management.

«Ενώ δεν μπορούμε να επιβραδύνουμε τον ρυθμό της τεχνολογικής προόδου, μπορούμε να επενδύσουμε στις δεξιότητες των εργαζομένων ώστε να αυξηθεί η συνάφεια και η ευελιξία των ανθρώπων και των επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως φύλου ή κοινωνικής προέλευσης. Ευτυχώς, οι άνδρες δεν διαθέτουν το δικό τους αποκλειστικό μερίδιο στην ευμάθεια! Η καλλιέργεια της ευμάθειας και της αναβάθμισης δεξιοτήτων αφορά τόσο τους εργοδότες όσο και τα άτομα».

Οπως αναφέρει η Right Management, οι «συζητήσεις καριέρας» είναι σημαντικές για την ευθυγράμμιση των στόχων και των κινήτρων της καριέρας των γυναικών με τις ανάγκες της εταιρείας. Μέσα από τις συζητήσεις, επιβεβαιώνονται ξανά τα δυνατά σημεία των γυναικών, η ανάπτυξη τους και οι ευκαιρίες

καριέρας.

Ακόμη και τώρα, μία στις πέντε γυναίκες δεν είχε ποτέ αξιολογήσει τις ικανότητές της. Η Right Management σημειώνει ότι η αλλαγή της βελόνας πρέπει να γίνει τώρα και οι εργοδότες οφείλουν να συζητούν και να βοηθούν τις γυναίκες ώστε να εξερευνήσουν τις ευκαιρίες ανάπτυξης, να επωφεληθούν από τους νέους ρόλους και να ξεχωρίσουν στην εποχή της Επανάστασης των Δεξιοτήτων.