Bollywood Star και παιδαγωγός: Αυτή είναι η βασίλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού 2017 [photo]

Η εκλογή της Βασίλισσας του Πατρινού Καρναβαλιού 2017 έγινε ανάμεσα σε 22 υποψήφιες από την Πάτρα, την Αθήνα και άλλες ελληνικές πόλεις που κατέθεσαν το ενδιαφέρον τους.

Η Aνδριάνα (Άντρια) Παναγιωτοπούλου θα είναι η Βασίλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού 2017.

Η Άντρια Παναγιωτοπούλου, η γλυκύτατη 26χρονη που γεννήθηκε στην Πάτρα, είναι πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Πατρών στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, γνωρίζει αγγλικά και γερμανικά, έχει σπουδάσει πιάνο, μουσική και χορό και σήμερα εργάζεται ως καθηγήτρια χορού. Έχει συμμετάσχει στην ινδική ταινία bollywood «Βetween you and me» ως κεντρική χορεύτρια και έχει αποσπάσει το χρυσό μετάλλιο στους επαγγελματίες πανελλαδικώς και τον τίτλο «Bollywood Star of the Year» στον 3ο διεθνή διαγωνισμό Bollywood υπό την αιγίδα της Unesco (Ιούλιος 2016).

Η Άντρια Παναγιωτοπούλου λατρεύει το Πατρινό Καρναβάλι, στο οποίο συμμετέχει από μικρή ως μέλος πληρωμάτων. Παράλληλα λατρεύει τον χορό. Έχει επαγγελματικά διπλώματα χορού από το Ε.Σ.Χ.Ε (Εθνικό Συμβούλιο Χορού Ελλάδος) και άλλους φορείς και με εμπειρία σε ένα ευρύ φάσμα χορών έχει διδάξει σε σχολές χορού και πολιτιστικούς συλλόγους και έχει λάβει μέρος έως σήμερα σε διαγωνισμούς και δρώμενα ως χορεύτρια και χορογράφος. Θεωρεί τον χορό αναπόσπαστο στοιχείο της καρναβαλικής διασκέδασης.

Έχει συμμετάσχει χορεύοντας σε Καρναβαλουπόλεις στο πλαίσιο του Καρναβαλιού των Μικρών, σε εκδηλώσεις σε παλαιότερες Τσικνοπέμπτες, σε παλαιότερο αποκριάτικο χορό του Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων – ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΑΜΠΕΤ ΧΑΣΜΑΝ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΚΟΜΑΙΘΩ, συμμετέχοντας στις Μαζορέτες που παρέλαυναν επικεφαλής των μεγάλων παρελάσεων του Πατρινού Καρναβαλιού, αλλά και ως μέλος ή ως καθηγήτρια σχολών χορού σε όλες τις εκδηλώσεις με τίτλο «Οι σχολές χορού χορεύουν…», που πραγματοποιήθηκαν παλαιότερα στο πλαίσιο του Πατρινού Καρναβαλιού.

Το φετινό άρμα της Βασίλισσας του Πατρινού Καρναβαλιού (σχεδιασμός – κατασκευή: Νίκος Λιβάνης) διαστάσεων 12μΧ4,5μ, είναι ήδη έτοιμο και είναι μια κυψέλη με μέλισσες. Τα χρώματα είναι γήινα καφέ και πράσινα και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν είναι φελιζόλ, χαρτί και χρώμα.

Η όμορφη Βασίλισσά μας με την ξεχωριστή της παρουσία θα μοιράζει χαμόγελα και θα δώσει τον απαραίτητο τόνο στις μεγάλες παρελάσεις του Πατρινού Καρναβαλιού 2017 από το άρμα της (όρθια πάνω στην κυψέλη) το Σαββατοκύριακο της κορύφωσης του κεφιού. Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Πατρέων «Καρναβάλι Πάτρας» ευχαριστεί όλες τις υποψήφιες για το ενδιαφέρον τους.