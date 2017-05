Ο Ερντογάν απαγόρευσε την είσοδο στην Τουρκία στον Ενές Καντέρ

Αιτία της ακύρωσης είναι η εμμονή του Ερντογάν που κατατάσσει και τον σταρ του NBA μεταξύ των εχθρών της χώρας και του ιδίου αφού σύμφωνα με τον Τούρκο πρόεδρο ο Καντέρ είναι υποστηρικτής του εξόριστου ιμάμη Φετουλάχ Γκιουλέν

Καντέρ από την πλευρά του χαρακτηρίζει «Χίτλερ» τον Ερντογάν και μάλιστα ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media ένα βίντεο που μιλά για την περιπέτειά του από το αεροδρόμιο του Βουκουρεστίου λέγοντας ότι «είναι κρατούμενος στο ρουμανικό αεροδρόμιο»

I'm being held at Romanian airport by Police!! pic.twitter.com/uYZMBqKx54