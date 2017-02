Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ετσι πέτυχε το ρεκόρ καριέρας [vds]

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο «έγραψε» 41 πόντους στην ήττα των Μιλγουόκι Μπακς από τους Λος Αντζελες Λέικερς με 122-114, σημειώνοντας ρεκόρ καριέρας. Δείτε στο παρακάτω βίντεο πως πέτυχε την επίδοση αυτή ο 22χρονος σταρ, αλλά και τις εντυπωσιακότερες φάσεις που δημιούργησε.



Giannis goes under Brandon Ingram's legs and up for the SLAM!! #OwnTheFuture pic.twitter.com/ZXwOAdE7Il — Milwaukee Bucks (@Bucks) February 11, 2017